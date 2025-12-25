じつは「大変革期」がみえてきている…「統合失調症」や「発達障害」などの解明に挑む、知られざる「精神疾患の脳科学」最前線！

【予兆を捉え、予防するには】

精神疾患と診断されなくても、「心の不調」を抱える人はストレスの多い現代社会で増加しています。

うつ病、発達障害、摂食症、心身症、睡眠障害、子への虐待、スマホやギャンブル依存、強迫症、愛着障害、PTSD、老年期うつ病、認知症、双極症、統合失調症……

全ての症状は「脳の変化」から生じますが、脳内で、いったい何が起きているのでしょうか。発症前の予兆を捉える方法から、治療法の開発まで、脳科学の視点で挑む16名の研究者たちが、最先端の情報を惜しみなく解説！

＊本記事は、『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集してお送りします。

想像を超えた反響

本書は、2023年に刊行されベストセラーとなった『「心の病」の脳科学 なぜ生じるのか、どうすれば治るのか』の続編です。

前書は、科学研究費・新学術領域「マルチスケール精神病態の構成的理解」のアウトリーチ活動、すなわち、研究成果を一般の人々や社会にわかりやすく伝え、科学への理解や関心を高めるために行う活動の一貫として、同領域の代表であった林(高木)朗子さんと共に編者を務めました。

当時、入手可能な最先端の精神疾患の脳科学を紹介する本はほとんどありませんでした。その主な理由は、書ける人がほとんどいない、ということだったと思います。

精神医学と神経科学の両方の専門家と言える人はそもそも限られているうえに、臨床・研究だけでも手一杯なため、一般向けに本を書こうという人は少ないのです。

そんななかで、講談社ブルーバックスから、研究者へのインタビューを元に本にまとめ、足りない点は研究者自身の執筆によるコラムで補う、という企画をいただいて実現したのが、前書『「心の病」の脳科学』でした。

筆者が理化学研究所脳科学総合研究センター(現・脳神経科学研究センター)のチームリーダーだった頃からお世話になっていたサイエンスライターの立山晃さんに取材・執筆いただいたおかげで、多様なテーマを扱いつつも、統一感があり、読みやすい内容となったと思います。

とはいえ、精神疾患や神経科学に興味がある人はいても、「精神疾患の脳科学」に興味を持つ人はそんなにいないだろうと高をくくっていたので、前書が大きな反響を呼んで一番驚いたのはじつは編者自身でした。

この本のベストセラーにちなんだわけではありませんが、2023年8月22日には、日本学術会議講堂で、前書の執筆者らが登壇する公開シンポジウム「『こころの病』の脳科学」も開かれました。

そもそも、脳科学の大きな目的は三つあります。

脳科学の3つの目的

一つ目は、脳の解明を通して「人とは何か」「人の心とは何か」「社会とは何か」を解明するということ。

二つ目は、脳の解明を通して、脳の計算原理を知り、人工の脳を創ること。

そして三つ目が、精神神経疾患の原因を解明し、診断法、治療法、予防法を開発することです。

一つ目の目標は、この20〜30年で長足の進歩を遂げました。

20世紀には、分子、神経回路、脳、行動といった各階層の研究が独立していましたが、21世紀には、さまざまな研究技術の登場とともに、階層を超えた統合的な理解が可能になってきています。

記憶・学習のメカニズムなどは全体像が見えつつあり、最近では、より深い心の働きもテーマになっています。

そして、二つ目の目標については、2022年に一般向けに生成AIが公開されて以来、瞬く間に日常生活になくてはならないものとなりました。

現在のAIに使われているディープラーニングの元になっているのは、すでに20世紀には解明されていた神経回路のモデルです。

今後の研究の進展をAIに取り入れたらいったいどこまで進むことができるのだろうか、そのとき人類はどうなるのだろうかと、もはや未来への期待は不安と拮抗するほどです。

それでは、三つ目の目標についてはどうでしょうか？

これまで不治の病とされていた神経変性疾患は、次々と原因が解明され、核酸薬などの新たな治療モダリティが登場し、「治る病気」になりつつあります。

難攻不落と思われたアルツハイマー型認知症にも、疾患修飾療法(原因に直接アタックする治療)が登場するなど、神経疾患研究の進歩には目を見張るものがありました。

一方、統合失調症、気分障害などの精神疾患や発達障害(神経発達症 ※注)はどうでしょうか。この20年ほどの間に、多くの一流の神経科学研究者が精神疾患研究に参入して原因解明に力を注いでいます。

精神科の臨床現場は20世紀と大きな違いはないように見えるかもしれませんが、精神疾患の病態解明は、今後10年、20年の大きな変革が視野に入ろうとしているところなのです。

※注：米国精神医学会の診断分類「DSM-5」の解説部分を改訂した「DSM-5-TR」の邦訳が2023年に発表。その中で、「発達障害」など「〜障害」とつく症状は「〜症」と表記が改訂された。発達障害のほか、双極性障害は「双極症」、摂食障害は「摂食症」などとなっており、本書でも新しい名称を併記している。

知られざる精神疾患脳研究の最前線…！

精神疾患の脳科学に携わる私たちは、そんな状況を日々実感していましたが、精神疾患の脳科学研究の最先端を伝える本がほとんどない状況で、一般の方々にまでは伝わっていなかったようです。

前書を読んだ方から「精神疾患の脳研究がこんなに進んでいたのか！」と数々の驚きの声を寄せていただきました。

多くの方が『「心の病」の脳科学』に関心を持ってくださることをもっとも過少評価していたのは、研究者である私たち自身だったのかもしれません。

そんなわけで、予想外に大きかった皆様のニーズに、さらに応えようと企画されたのが本書です。

私は双極症(双極性障害)を専門としていますが、前書以降、企業のメンタルヘルスに関わる機会があり、職場で精神疾患の手前の「心の不調」に苦しむ方々と向き合うことも増えました。

そんななかで、明確な疾患を発症してから対処するだけでなく、疾患の発症前に対策を進めることの重要性も改めて認識するようになり、本書のタイトルは『「心の不調」の脳科学』となりました。

「こころの不調」という言葉は、令和6年度の厚生労働白書でもフィーチャーされています。

同白書では「こころの不調」を「精神障害や社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態を指し、重大な苦痛、機能障害、自傷行為のリスクを伴う精神状態を含むもの」と定義して用いています。

これは精神疾患そのものに近い定義ですが、本書では、まだ機能障害には至っていない、疾患にかかる手前の「未病」の状態を含めて、より幅広く「心の不調」と捉えました。

前書と同様「診断」「治療」に向けた原因解明に加え、「早期発見」「発症予防」も視野に入れています。

摂食症、心身症、子どもの気分障害、ギャンブル依存など、前書で扱えなかった疾患群に加え、発症要因としての小児期逆境体験、睡眠、ゲノムの個人差、腸内細菌なども取り上げました。

また、脳画像を用いた未病段階での精神疾患の診断の可能性や、ニューロフィードバック、精神展開剤、自閉スペクトラム症のオキシトシン療法、EMDRなど、新たな治療法の進展についても紹介しています。

こうした注目されているテーマの最先端を紹介することを、各領域の第一人者の先生方が快くご協力下さったおかげで、満を持して世に出せる内容になりました。

本書を通して、「心の不調」の段階で脳科学からアプローチし、精神疾患を未然に防ぐことができるようになる未来に、思いを馳せていただければと思います。

