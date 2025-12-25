華奢なのにボリューム感もある…元Jリーガーと交際したヒョミン、ミニワンピ姿でしゃがみSHOT【PHOTO】

ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが、クリスマスの雰囲気に染まった。

去る12月23日、ヒョミンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「一緒に大人になっていくファンとともに..♡香港に幸せがあった..！メリークリスマス〜」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ヒョミンが12月20日に香港で開催されたT-ARAのファンミーティング「2025 T-ARA ‘Time To Together’ Special Fan Meeting in Hong Kong」に参加したときのものである。

（写真＝ヒョミンInstagram）

写真のなかのヒョミンは、ファーの装飾が特徴的な白色のミニワンピースを着てポーズを取っている。なかでも、サンタクロースの下半身を模した被り物をつけている写真では、遊び心が溢れる様子が伝わってくる。

投稿を目にしたファンからは、「香港で会えて夢みたいだった」「お姫様」「可愛すぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、ヒョミンは2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。2022年1月に3歳年下の元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚したが、わずか2カ月後に破局。その後、今年4月に10歳年上の一般男性と結婚式を挙げた。

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名パク・ソンヨン。釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開し、音楽のみならずバラエティでも活躍中。プライベートでは2022年1月、過去にガンバ大阪でもプレーした元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚するも、わずか2カ月後に破局。2025年4月に一般男性と結婚式を挙げた。