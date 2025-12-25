アイドルや俳優だけじゃない！なんでも「推す」ことができる時代……だからこそ「現実を推す」選択肢も

2025年11月27日に発売された成田名璃子さんの最新作『推しとともに去りぬ』。

周囲に言えない「推し活」をしている人々を描いた本作は、共感必至の短編が五作品収録されています！

今回は書評家のあわいゆきさんに、本作の見どころを紹介していただきました。

成田 名璃子（なりた・なりこ）

青森県出身。2011年に『月だけが、私のしていることを見おろしていた。』で第18回電撃小説大賞《メディアワークス文庫賞》を受賞し、翌年デビュー。16年に『ベンチウォーマーズ』で第12回酒飲み書店員大賞を受賞。23年に『いつかみんなＧを殺す』で第6回書評家細谷正充賞を受賞。24年には『月はまた昇る』で第10回徳間文庫大賞を受賞した。その他の作品に『東京すみっこごはん』、『世はすべて美しい織物』、『時帰りの神様』など。

大推し活時代の到来！

なんにでも「推し活」できる時代が訪れている。現実に存在するアイドルや俳優はもちろん、かわいい生き物や二次元のキャラクター、あるいは特定の球団や〈関係性〉のような包括的な概念に至るまで、「推し」という言葉を向けることができる対象は広くなり続けており、とどまるところを知らない。であれば、この対象範囲をどこまでも広げていけば、いずれは「現実を推す」なんてこともできるのだろうか？

……現実を推す。そうきくとなんだか違和感を抱くひとも多いはずだ。無理もない。だって私たちはある意味で、現実から離れるために--現実ではないところに憩いを見出すために--「推し」を求めているのだから。

「推し」をテーマにした五作の短編が収録されている本書を読んでいると、現実世界と推しのいる世界、いったいどちらを選ぶかの岐路に幾度となく立たされる。巻頭の「腐界の底からこんにちは」は、同級生のイケメン二人組、浅野秀貴と陣馬礼人の関係性を推している高校二年生・小川千波が語り手だ。同志の相沢沙羅とともに二人の仲睦まじい様子を遠くから眺め、捏造めいた妄想も厭わない腐女子的活動に勤しんでいた千波だったが、秀貴と接点をもってしまったことで距離が縮まることとなる。

千波が腐女子になったのは、どんな女の子もＢＬの世界では脇役でいられる--いわば自分の存在を意識しなくて済むからだ。自分を意識しないことで傷つく可能性から守るために、千波は推し（のＢＬ的妄想）を通してフィクションのように世界を認識し、現実を忘れようとする。しかし、あくまでも現実を生きている私たちは、同じ現実にいる他者にどうしても感情を向けてしまう。好意をみせてくる秀貴に対して「推し」のままでいることを願うのか、それとも好意に応えるのかは、推しと現実のどちらかを選ぶかの問いかけに直結する。

つづく「水、空気、推し」も、自分を忘れたいと思っている七十代の女性が語り手だ。夫を亡くした語り手は一周忌が近づいても喪失から立ち直れておらず、夫の遺影をめぐって娘とも喧嘩したままでいた。そんななか、孫娘に誘われて男性Ｋ―ＰＯＰアイドルのライブを観にいくことに。馴染みのない文化に急に触れたため、振る舞いかたもさっぱりわからなかったものの、ステージで踊っているメンバーのひとりに魅了されていく。推し活への傾倒は、はたして現実を忘れるに至れるのか、そもそも忘れることは正解なのか--水や空気のような「なくてはならないもの」と並べられる推しの二文字は、現実を生きていくためにはときに現実から距離を置く必要もあるのだと示す。

「現実」と「推し」の両立はできる？

一方で、つづく二作品は現実を忘れようとするのではなく、推しを忘れようとする物語だった。「沼のロミオとジュリエット」は、恋人の莉緒にプロポーズをした望月隼人が、彼女の実家に挨拶をしにいく。しかし彼女の実家は阪神タイガーズファンが揃っており、隼人はサッカー好きであることを隠して、阪神タイガーズファンを装う必要に差し迫られる。

莉緒の実家がやっている「布教活動」はあまりにも過激だ。阪神タイガースファンでなければ結婚を認めないのは序の口、知識が足りなければ罵倒を浴びせ、サッカーをはじめ他の趣味を否定する。ハラスメントの数々によって野球を好きになるよう洗脳していく。阪神以外を認めない振る舞いは、単推しを強制する空間だといっていい。そして元々野球に対してトラウマがあり、嫌悪感を抱いていた隼人は結婚のために無理やり適応しようとするものの、次第にこの家の「布教活動」の根本的なおかしさ--布教のために他のものを下げている--に気づいていく。好き嫌いが存在することと、相手の好きなものを否定することはまったく別の次元にある。

また、「今夜は推し事なので」は、萌えオタを隠して大学デビューをはたした遠藤護が、意中の梨乃先輩にバレないよう推しの存在をひた隠す一作だ。しかしオタクをやめることはできず、事あるごとにオタク的な反応をしてしまう。焦点があてられるのは、「キラキラした大学生活」と「萌えオタ生活」、言い換えれば現実と推しの両立だ。私たちはどちらか片方しか選べないのだろうか--どちらかを忘れていくしかないのだろうか？ 相手の好きなものを否定してはならないのであれば、自分の好きなものを自分で否定するわけにもいかないのではないか。

そして、ここまでの四篇で繰り返されてきた問いかけ--「現実」と「推し」の両立に答えを出したのが巻末に収録されている「推し、この夜」だった。巻頭の「腐界の底からこんにちは」の後日談にあたる本作では陣馬礼人が語り手となって、両思いは明らかなのに、付き合う気配がない浅野秀貴と小川千波にじれったさを抱く。彼の前に現れたのは、千波の親友であり礼人と秀貴の関係性を推していたはずの相沢沙羅だった。

注目したいのは、沙羅が作中で口にした何気ない一言だ。千波と秀貴の関係性も推しているのかと訊く礼人に、沙羅は「楽しいから」と返す。彼女は楽しいという軽い理由で「推し増し」をしているのだ--なにかひとつを選ぶことなく。そう、推しは増やすこともできる概念でもある。しかも、手軽に。この言葉を踏まえれば、「現実」と「推し」の両立にも答えが出るだろう--気軽に推し増しして、現実も推してしまえばいい。そうすることで、私たちは現実から逃避するだけでなく、現実を愛せるようにもなる。礼人も沙羅とともに秀貴と千波のデートを尾行（もとい推し活）するうち、「推し」という言葉が秘めている救いの可能性に気づいていく。現実から離れるためだけではない、現実と両立した推し活を描こうとする短編が、本書には揃っている。

成田名璃子『推しとともに去りぬ』

推し、推されながら生きるあなたに祝福あれ！

くすんだ学校生活、夫の死、格差婚、母娘の溝、すれ違う恋――

尊い魔法で奇跡が起きる！

じわりと涙もにじむとびきりの愛と笑いとザワつきに満ちた

推し活エンパワメント小説！

