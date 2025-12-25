連合国軍に占領された日本がどうしても阻止したかった「たった一つのこと」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

軍票使用を阻止せよ

ポツダム宣言の受諾によって、日本は連合国軍に占領されることになった。占領軍も現地で物資を調達し、兵士も物を買う。その際に「通貨として何を使うか」は、占領される側にとって大きな問題だ。

一般に戦時・戦後に外国の軍隊が占領するところでは、通貨に軍票が用いられる。軍票とは占領軍が使う紙幣で、現地通貨建ての場合が多い。日本も日華事変・太平洋戦争では中国大陸や東南アジアで軍票を使っていたし、日清・日露戦争や第1次大戦・シベリア出兵でも使用した。古くは西南戦争で西郷軍が物資調達に用いた「西郷札」もその一種だ。

先の話となるが、米国占領下の沖縄では、昭和21年4月から日銀券に加えて米軍の発行する軍票も通貨として導入された。昭和23年7月には、沖縄での日銀券流通が禁止となる。

軍票の欠点、特に占領される側にとってのそれは、金融政策が外国軍に握られることで、往々にして野放図な軍票発行が占領地での戦時・戦後インフレに繋がる。これは戦後復興の大きな障害となる。

大蔵省・日銀は戦後の通貨需要を見越して、民間印刷工場まで動員した印刷体制を整えていた。もちろん「終戦後も日銀券が流通する」ことを前提としている。

ところが8月28日以降、次々と上陸してきた占領軍は日本での支払いに軍票（B型軍票）を使う方針を固めており、その準備も終えていた。一敗地に塗れた日本側は、占領軍による軍票の使用を阻止すべく、手探りの状態でGHQと交渉に臨むほかなかった。

すでに8月23日、外務省は津島蔵相の要請を受けて、日本国内では占領軍の日銀券使用を希望するという内容の電報をGHQ宛に打った。これに対するGHQからの返答はない。8月31日にも鈴木九萬・終戦連絡横浜事務局長（外務省出身）と、3週間前に中国での金売却による預け合い勘定清算を指示した久保文蔵・大蔵省外資局長が、横浜税関を接収したGHQに出向いて同じ申し入れを行った。それでも明確な回答は得られない。

実はこの時、米軍は既に軍票を横浜に持ち込んでいた。

米戦艦「ミズーリ」艦上で降伏文書の調印がなされた9月2日の夕刻、GHQ参謀副長のリチャード・マーシャル少将は鈴木を呼び出し、「日本の行政・立法・司法の三権を連合国軍の支配下に置き、制限解除まで公用語は英語とする」「司法権は連合国軍に属し軍事法廷での極刑もあり得る」「軍票を使用する」という内容の布告（三布告）を翌日3日に行うと通告した。

その夜8時に緊急閣議が開催され、ともかく布告の延期をGHQに要請することになった。ことは一刻を争うので、直ぐに終戦連絡中央事務局の岡崎勝男長官（外務省出身）が横浜のGHQに向かった。岡崎は8月19日にマニラに向かった河辺使節団14名の1人だ。

深夜12時を回っていたにもかかわらず、宿舎のホテル・ニューグランドで岡崎と面会したマーシャル少将は、意外にも申し出を了解した。続いて3日の朝9時半から重光葵外相がGHQでマッカーサー元帥と会談し、既に彼の署名も終えていた布告の公布中止にマッカーサーの同意を取り付けた。元帥の指示を受けた参謀長リチャード・サザーランド中将は、即座に電話で布告の公布中止の命令を伝達した。

首都ベルリンが戦場となり行政機関が崩壊したドイツでは、米英仏ソで分割した直接軍政となり軍票も使われたが、これは占領する側の負担も大きい。またGHQにしても、ポツダム宣言の受諾から連合国軍の進駐、そして降伏文書への調印と、短期間に事態が大きく動いたことから、日本で直接軍政を実行する準備が整っていなかった。何よりも日本では行政機関が機能しており、連合国軍の進駐も予想以上に平穏に進んでいた。

こうしてGHQの日本占領は日本の行政機構を通じて行われる間接軍政となり、軍票の使用も土壇場で回避された。

