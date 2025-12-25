空腹のあまり娘を殺し「鍋の具」に、人骨を粉砕し「薬」として販売…昭和期日本の「猟奇事件」

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回も「シリアルキラー」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

高度経済成長期に起きた「ピアノ騒音殺人事件」

――前回は主に海外のシリアルキラーを紹介した本を挙げてもらいましたが、日本の事件だけに絞った書籍はありますか？

藤井 日本の事件をテーマにしたものでは、『＜物語＞日本近代殺人史』（春秋社）がおすすめです。戯曲なども手がけている山崎哲さんの著作で、ひとつの事件が3〜15ページほどにまとめられています。しかも物語形式なので、短編小説のようにとても読みやすいんです。

――600ページ超えの、かなり分厚い本ですね。

藤井 1871年に起きた、夫を殺鼠剤で殺害した元芸者による「原田きぬ事件」から始まります。1974年に団地内の騒音トラブルをきっかけに母娘3人が刺殺された「ピアノ騒音殺人事件」も取り上げられています。団地が大量に建設された高度経済成長期を象徴するような事件ですね。

――犯人が精神的に不安定で、「自分への嫌がらせのためにピアノを弾いている」と思い込んで起きた事件ですよね。

藤井 この本にはほかにも多くの事件が収録されていますが、ここで「別府3億円保険金殺人事件」を紹介しましょう。1974年、別府国際観光港第3埠頭から、家族4人が乗った乗用車が海に転落しました。父親は救助されましたが、妻と2人の娘は溺死してしまいます。父親は事故と主張していました。

――無理心中の線もありますね。

藤井 ところが捜査が進むと、妻と娘2人には極めて高額な死亡保険がかけられていたこと、父親が前科六犯で「九州一のワル」と呼ばれていたこと、さらに父親と娘たちに血縁関係がなかったことが判明します。つまり、唯一生き残った父親が、保険金を詐取する目的で母娘3人を死に追いやった……。いわゆる「保険金殺人事件」だったのです。

――まるでサスペンスドラマのような事件が、ゲンシシャのある町・別府で起きていたわけですね。

藤井 別府では今も有名な事件です。この事件をきっかけに、保険金殺人が相次いだともいわれています。本書ではこうした重大事件だけでなく、明治・大正期の、今ではほとんど忘れられてしまったような事件も数多く取り上げられています。

戦後間もない凶悪事件「小平事件」

――昔のほうが凶悪事件が多かった印象があります。

藤井 戦後間もない頃に起きた「小平事件」は、多くの書籍で紹介されていますね。

――東京都の小平市ではなく、殺人鬼の名前なのですね。

藤井 小平義雄は、上海事変の際、仲間の兵士とともに民間人の家に押し入り強姦と略奪を繰り返していたといわれています。そんな彼が1945年から1946年にかけて7人の女性を強姦、殺害した事件です。小平事件については、1951年に出版された『性の誘惑と犯罪』（あまとりあ社）という本でも、写真付きで紹介されています。

――いったい、どんな写真が載っていたのでしょう……。

藤井 被害者のご遺体の写真ですね。

――戦後間もない頃は、そうした写真も掲載されていたのですね。

村人39人が兄弟2人をリンチ、撲殺

藤井 次に紹介したいのは、『元報道記者が見た昭和事件史』（洋泉社）という本です。「事実は小説よりも奇なり」という帯の言葉どおり、あまり知られていない昭和の事件が数多くまとめられています。分量は300ページほどで、かなり読み応えがあります。例えば、1962年に大分県北東部の島で起きた「姫島村リンチ殺人事件」も紹介されています。

――国東半島の沖合にある離島ですね。なにが起きたのでしょうか？

藤井 この事件では村人39人が兄弟2人を深夜に襲撃してリンチし、撲殺しています。

――異常な状況ですね。

藤井 当時、島には警察官がひとり駐在していましたが、事件前日にたまたま大分市へ出張していて不在だったそうです。39人が棍棒などを手に襲撃し、全員が取り調べを受けたものの、起訴されたのは15人だけだったといわれています。

――「別府3億円保険金殺人事件」といい、当時の大分の治安が不安になってきますね。

人骨を「万病の特効薬」として売りさばく

藤井 この事件をもとに、1964年には安部公房の脚本によるテレビドラマ「目撃者」が制作されました。さらにこの本では、終戦の直前、空腹のあまり母親が継子の少女を殺して肉を切り刻み、鍋にして家族に食べさせた「人肉鍋事件」も紹介されています。

――まるでマンガ『アシュラ』（講談社）の世界のようですね……。

藤井 ほかにも、人間の骨を黒焼きにしてアタッシェケースに入れ、薬として売りさばいていた事件なども紹介されています。

――どういうことですか……。薬として売ったということですか？

藤井 ええ。漢方でも猿の頭などを黒焼きにして薬として使いますからね。

――そういう意味だったのですね。

藤井 事件を報じた当時の新聞記事の写真も、この本には収録されています。

――「人骨の粉末売る」「万病の特効薬」といった見出しが、いまでは信じられませんね……。

藤井 東北地方に伝わる土俗信仰「オシラサマ」にまつわる事件も興味深いですよ。父親が夢の中で受けた「息子が死ななければ、息子に殺される」という“お告げ”が原因となって起きたとされています。

――もう、何が現実なのか分からなくなってきますね……。

精神鑑定の実例を踏み込んで明かした1冊

藤井 『元報道記者が見た昭和事件史』には、ほかにも「オオサキキツネ」というキツネに取り憑かれた女性からキツネを祓うため、夫らが女性を羽交い締めにして殴打し払いに殺害した事件なども収録されています。また、現代の犯罪心理を知るという点では『暗黒との対話――精神鑑定事例集』（忘羊社）という本も非常におもしろいですよ。九州の精神科医・大曲清さんが、被疑者や被告人の精神状態や責任能力を判断する精神鑑定の実例を、かなり踏み込んで明かした一冊です。

――そんな内容の本が、よく世に出ましたね。

藤井 まずそこが一番驚きどころですよね。被疑者の母親と面接した際の質問と回答のやり取りや、記憶喪失を装った人物に対してさまざまな心理テストを行い詐病と結論づけるまでの過程などが、非常に詳細に書かれています。6年前の本なので、Amazonではまだ定価で買えると思いますが、これはいずれプレミアがつくと思いますね。

――定価といっても5000円はしますね。

藤井 生まれてから犯行に及ぶまでの犯人の生活歴なども事細かく記されていて、純粋に読み物としても非常におもしろい。こういう本は、ほかではなかなか見かけません。ひとりの精神科医が、実際の精神鑑定の中身をここまで公開するというのは、かなり挑戦的な試みだと思います。

――忘羊社という福岡の出版社から出ているようですね。社会派というか、骨太な本を多く出している会社みたいです。

「埼玉愛犬家連続殺人事件」の共犯者が……

藤井 最後に、映画『冷たい熱帯魚』のモデルになった「埼玉愛犬家連続殺人事件」の共犯者が書いた本を紹介します。ずばり『共犯者』というタイトルで、「週刊新潮」（共に新潮社）の連載に大幅な加筆をおこない書籍化したものです。1999年に出版された本で、文庫版も出ていますが、1万円ほどします。

――「ボディを透明にする」から6年後に出された本なんですね。

藤井 昔から、犯人や共犯者といった当事者が書いた本は少なからず存在していて、古書市場で高値がつくものもあります。この本は、見出しの付け方にも強い特徴があって、その点もなかなか興味深いです。

――「俺は奴のホラを信じた。それが不幸の始まりだった」など、見出しだけでも事件のカラーがよく伝わってきますね。

構成／伊藤綾

編集／千駄木雄大

書肆ゲンシシャ

大分県別府市にある、古書店・出版社・カルチャーセンター。「驚異の陳列室」を標榜し、店内には珍しい写真集や画集などが数多くコレクションされている。1時間1500円で、紅茶かジュースを１杯飲みながら、それらを閲覧できる。

所在地：大分県別府市青山町7-58 青山ビル1F／電話：0977-85-7515

http://www.genshisha.jp

