厚労省「私たちはリカバリーウェアの効果を保証していない」…300万枚を売り上げた大ヒット商品に対する「大きな勘違い」

「効果は保証していない」

近年、「リカバリーウェア」が売れに売れている。

上下セットで1〜3万円台の商品も珍しくないなか、人気メーカー各社の販売枚数の合計はすでに300万枚を超え、新規参入も相次いでいる。日本能率協会総合研究所によれば、2024年に189億円だった市場規模は、2030年には1700億円まで拡大するという。

繊維に特殊な素材が練り込まれたリカバリーウェアは、肌から放出される遠赤外線を効率的に輻射。血行を促し、疲労やコリの緩和が期待できると謳われている。着用するだけで体をケアできる手軽さが、忙しい現代人のニーズに刺さった形だ。

実際、SNS上では「ぐっすり眠れるようになった」「翌朝の身体の軽さが違う」といった効果を実感する声が上がっている。

だが一方で、効果を実感できなかった購入者が一定数存在するのもまた事実だ。メーカーが謳う効果のエビデンスを疑い、「怪しい商品」と一蹴する消費者すらいる。

リカバリーウェアの実態を知るために欠かせないのが、厚生労働省が2022年に新設した一般医療機器の「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に対する理解だ。

現在、多くのリカバリーウェアが家庭用遠赤外線血行促進用衣として届出を行った上で販売されている。普段の生活では馴染みのない言葉が並ぶものの、“医療機器”や“血行促進”といった字面を見て、「国が効果を認めている」と考えてしまう消費者もいるだろう。

しかし、厚生労働省の担当者に取材をすると「家庭用遠赤外線血行促進用衣として届出のあるリカバリーウェアについて、行政が効果を保証しているわけではない」と話す。

国が定めた臨床試験や審査は不要

「そもそも一般医療機器とは、不具合が生じた場合でも健康への悪影響が著しく低いとされる医療機器のことです。家庭用遠赤外線血行促進用衣はこのカテゴリーの一つであり、『遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の器具をいう。生地に鉱物等による特殊な加工が施されており、一定程度の遠赤外線を輻射する。上半身用及び下半身用があり、それぞれ少なくとも上腕部および大腿部を被覆する。ただし、パーツ形状は含まないものとする』と定義しています。

国が定めた臨床試験や審査は不要で、PMDA（医薬品医療機器総合機構、厚生労働省が所管する独立行政法人）に届出さえ行えば製造販売が可能です。あくまで使用上のリスクの低さに基づく枠組みであり、効果を行政が保証する仕組みにはなっていません」（以下、「」内は厚生労働省の担当者）

しかし、なかには「評価試験によってエビデンスが得られている」と謳う商品もある。これは一体どういうことなのか。

「業界団体が定めた自主基準を指していると思われます。家庭用遠赤外線血行促進用衣の届出を行う際、無加工の衣類に比べて輻射量と生体の血流がそれぞれ5％以上増えていることを、業界団体が定めた方法で試験することになっています。

ただ、この試験の結果や適切に行われていたかどうかについて、PMDAや厚生労働省は確認しません。明らかな逸脱や記載の不備がない限りは届出を受理します」

リカバリーウェアの大半は「血行促進」の効果を謳っている。しかし、これは一般的な衣類でもアピールすることが可能で、しかも一般医療機器としての届出も必要ないという。

「過度に期待を煽らないで」

「体温による赤外線の輻射はリカバリーウェアに特有の現象ではなく、どのような衣類でも必ず起こります。一般医療機器ではない衣類について血行促進の効果を標榜しても違法ではありません。

血行促進に加えて『疲労やコリの改善』を標榜する場合に、家庭用遠赤外線血行促進用衣の届出が必要なのです。ただ、この2つの効果も『血流量が増えればこのようなメリットが予想されるだろう』という一般的な考えに基づいています。

より具体的な症状に対する効果に踏み込む場合は、PMDAの審査を経て厚生労働大臣による薬事承認を受けるか、第三者機関による認証を取得する必要がある『管理医療機器』以上に分類されます。したがって届出品の家庭用遠赤外線血行促進用衣では、腰痛、関節痛、神経痛、生理痛、冷え症等の体質の改善、免疫機能の向上、新陳代謝を高める、むくみの改善などの効果は謳ってはいけません」

では、なぜわざわざ家庭用遠赤外線血行促進用衣というカテゴリーを作ったのか。

「この名称が2022年に新設されるまで、現在リカバリーウェアとして売られているような製品は、一般医療機器の『温熱用パック』という別の名称の届出を行って販売されていました。

ただ、自ら発熱しない衣類が温熱用パックの定義に該当するとは考えにくく、実態との乖離が問題視されていました。さらに、温熱用パックは本来、医療機関向けの製品であり、一般消費者向けの宣伝広告を行うことは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）で禁じられています。

つまり、これまでの定義に合致しない新たな製品が市場に氾濫し、不適切な宣伝が行われている状況を是正するため、家庭用遠赤外線血行促進用衣という名称を新設したのです。

とはいえ、この届出を行ったリカバリーウェアの品質や効果に対して、最終的に責任を持つのは各メーカーです。消費者の期待を過度に煽らず、薬機法の決まりをきちんと守ってほしいと思います」

医療機器の届出がマーケティングに利用されている昨今の状況について、担当者はこう思いをにじませる。

言葉に惑わされてはいけない

「医療機器とはそもそも、疾病の診断、治療、予防に使用されるもの、または身体の構造もしくは機能に影響をおよぼす目的のものを言います。薬事規制の性質上、雑貨と同等の製品でも使用目的の標榜のためだけに医療機器となる場合があります。手術用の『はさみ』はその一例です。切るという機能は変わらないものの、手術に使うなど医療的な目的を謳う場合には医療機器とする必要があるのです。

昨今の市場では、『着る医療機器』という商標が出されているように、医療機器としての届出自体がアピールされているような印象を受けることがありますが、届出自体は前述したように行政が効果を保証したものではありません。

消費者の皆様もこのような事情をよくご理解いただき、『医療機器』という言葉に惑わされず、製品そのものの性能や価格の妥当性などを良くご検討いただくことが重要だと思います」

「国が効果を認めている」と思わせる表現は眉唾だ。消費者側も医療機器という言葉に踊らされないリテラシーを持つべきだろう。

では、医師はリカバリーウェアに対してどのような見解を持っているのか。

つづく記事〈流行りのリカバリーウェアの不都合な真実…現役医師「信頼できるエビデンスはない」〉で詳しく解説する。

