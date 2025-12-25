「社長と一緒に土下座しろ！」取引先から理不尽な要求を受けた30歳営業マン「カスハラの一部始終」

取引先からの度重なる注文変更を断ると「社長と一緒に土下座しろ！」と激怒され、翌日呼び出された30歳営業マンと上司。応接室で待っていたのは、さらなる罵倒だった--近年問題視されるカスハラ（カスタマーハラスメント）の実態を、事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

取引先からの理不尽な要求、上司に相談すると…

「また注文数の変更？今週もう3度目だぞ」

12月上旬の木曜日。パソコンの時計が18時になったので電源を落としたA沼さん（30歳）は会社を後にしようとしたとき、1本の電話を受けた。相手は乙社のB沢さん（管理課主任・40歳）だった。

「もしもし……、B沢だけど。2日前に注文したクリスマス仕様のチルド点心パック500箱に変更してもらえないかな」

「えっ、もう1000箱完成して今日出荷しましたよ」

「いやいや、そこを何とかしてよ。君なら柔軟に対応できるでしょう？」

甲社は都内にある食品製造卸売会社（従業員数400名）で、A沼さんは大学卒業して入社後、営業課に所属。大口取引先である乙社は飲食店向けの食品を販売する会社で、甲社とは10年以上のつきあいだ。A沼さんは2年前、退職した前任者から担当を引継いで以来、乙社の担当者とは良好な関係を築いてきた。ところが半年前、担当者がB沢さんに代わってからは、品物の種類や個数、納品時期の相違などトラブルが続くようになった。しかも原因はすべてB沢さんの手続きミスによるもので、甲社サイドが損害を被ることも多かった。

A沼さんは上司のC田営業課長（40歳）に相談した。

「課長、またB沢さんから数量変更の電話です。コロコロと変更されては製造現場や出荷管理のオペレーターが混乱します。しかも乙社に卸している食品はほとんどが特別仕様のオリジナル品で、他の顧客には転売できません。あっちの要求を飲めばざっと500万円の大損ですよ」

C田課長も同調した。

「B沢さんのことは、私から再三甲社長（50歳）に報告しているけど……。社長が言うには、B沢さんは乙社長の弟だからクレームを入れづらいらしい。でも今回に関しては、会社の損失が大きすぎる。B沢さんには『変更は無理』と断りの電話を入れてくれ。甲社長には私から報告する」

「社長と一緒に明日ここに来て土下座しろ！」

早速A沼さんは乙社に電話をし、B沢さんを呼び出してもらった。

「例の件、OKだよね」

相変わらず上から目線の口調のB沢さんの態度にムカついたA沼さん。しかし努めて冷静な口調で言った。

「誠に申し訳ありませんが、今回の変更はお受けいたしかねます。すでに今日の朝御社の倉庫に1000箱配送済みです」

「ウチが今回必要なのは500箱。残りの500箱はそっちに送り返すから引き取ってよ。いつも過剰注文の時はそうしてもらってるからいいでしょ？」

「それは困ります。この点心パックは御社向けのオリジナル仕様の上、クリスマス限定商品です。返品されても他社には販売できないので処分するしかありません。これではウチの損失が……」

なおも話を続けようとするA沼さんに、B沢さんは言葉を荒らげた。

「はあ、なに言ってんの。ウチはおたくの上客だよ。客の言うことが聞けないとはふざけんな！お前とじゃ話ができない、社長を出せ、社長を！」

甲社長が不在なので、C田課長が代わりにB沢さんを説得したがダメで、最後には

「もうこれからそちらとは取引をしない。それが嫌だったら社長と一緒に明日ここに来て土下座しろ！」

と激怒され、一方的に電話をガチャ切りされた。

担当を変えなかったら…

C田課長は、10分後に外出から戻ってきた甲社長に一部始終を報告し、A沼さんも、今回の注文に関して注文書等を甲社長に見せながら経過を説明した。甲社長は困った顔でA沼さんに尋ねた。

「でも、今回の件も含めて、こっちの扱いに落ち度はないよね？」

「はい」

「乙社はウチの大口取引先だからな。これまでは理不尽な要求をされてもがまんしていたが、今度ばかりは無理だな。そうだろう、課長」

「私もそう思います。ところで社長、謝罪の件はどうしましょうか？」

「明日乙社に行って話をしてこよう。C田課長とA沼君も同席してくれ」

翌日の10時。乙社を訪れた甲社長、C田課長、A沼さんは、応接室に通されB沢さんからさんざん罵倒された。特にA沼さんには風当たりが強かった。

「君はまったくウチの要望に応えていない。気は利かないしグズだよ。社長、これからもウチの会社と取引をしたいなら、担当を変えてほしいね」

「A沼は営業課でトップの業績を誇る社員です。今まで何か落ち度がありましたでしょうか？」

C田課長が反論したが、B沢さんはなおも攻め続けた。

「とにかく俺はそいつが気に入らない。担当を変えなかったら取引停止だからな。その前に土下座しろ！」

怒り続けるB沢さんにA沼さんは怒りがこみあげ、この言葉がのどまで出かかった。

「俺は悪くないのに、まるでこちらが悪いように言いやがって。アンタのしていることはカスハラだ！」

＊ ＊ ＊

カスハラとは、顧客からのクレームや言動の中で、要求の内容に正当性や妥当性がなく、その要求を通すための手段や態度が社会的に見て不適切であることにより、従業員の働く環境が害される行為を指す。

本来、顧客の苦情は改善や開発の契機でもあり、問題視すべきは不相当な手段であるのだが……、B沢さんの要求はあまりに理不尽と言えるだろう。

後編記事〈取引先の「理不尽な要求と罵倒」に50歳社長が「反撃の一言」…従業員を守る「カスハラ対策」の正解〉では、カスハラが増加した背景やその対策、甲社はその後どうしたのかなどお伝えする。

【つづきを読む】取引先の「理不尽な要求と罵倒」に50歳社長が「反撃の一言」…従業員を守る「カスハラ対策」の正解