【第6弾！】12人の「私には使いこなせなかった」キッチンアイテム

素晴らしいキッチンアイテムだけど、私には使いこなせなかった。または、これがなくても困らなかった。みなさんもそんな経験はありませんか？

キッチンは、なにかとマルチタスクになりがちな場所です。私たちを助けてくれるアイテムの選定も、トライアルアンドエラーが多いのではないでしょうか。

年末恒例、好評につき第6弾！ 人気ウェブサイト『台所図鑑』がリサーチした、12人が選んだ「私にはこれが使いこなせなかった」「なくても困らなかった」キッチンアイテムを紹介していきましょう。

ただし、紹介するエピソードはあくまでも個人の見解であり、各アイテムの使用・製品を否定する意図はもちろんありません。必要かどうかはその人のライフスタイル次第なので、「こんな意見もあるんだなぁ」と、ゆる〜い気持ちで読んでいただけると嬉しいです。

電動ミルセット（20代／介護福祉士）

【購入のきっかけ】

結婚祝いとして、夫の職場の方からいただいたものです。

【自分には使いこなせないと思った理由】

わざわざ入れ替えてまで使おうと思えるほど、料理へのこだわりがなかったからです。おしゃれな料理を作るのが好きな方や、調味料にこだわりのある方には、ぴったりのアイテムなのかもしれません。

鉄分補給プレート（40代／会社員）

【購入のきっかけ】

鉄欠乏性貧血と診断され、日常的な鉄分補給のために購入しました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

思っていた以上にお手入れが難しく、すぐに錆びてしまったから。サプリメントで補うようになって症状は改善し、このプレートの存在すら忘れていました。

ドライフードメーカー（40代／事務職）

【購入のきっかけ】

リンゴを山ほどいただき、生で食べるのは限界があったから。いろんな果物や野菜で使えると思ったので、いい機会だと思い購入しました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

就寝前にセットすれば朝に仕上がると思っていましたが、下段だけカリッと乾燥し、上段は半生になってしまいました。バランス良く乾燥させるにはトレイを入れ替える必要があると分かり、なんとなく億劫に。数回使っただけで、棚の奥に押し込んでしまいました。

味噌マドラー（30代／ライター）

【購入のきっかけ】

味噌汁を作るたびに味噌の量で悩んでいたからです。これがあれば、いつでも同じ味にできると思い購入しました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

同じ量をすくうのが意外と難しかったからです。これまで通り目分量で取るほうが合っていたようです。ネット通販で購入したのですが、同じようなグッズが100均でも売っていると知り、ちょっとだけ落ち込みました……。

ミルクフォーマー（50代／営業職）

【購入のきっかけ】

きっかけはシンプルで、コーヒーやココアの上にフォームミルクをのせて飲みたいと思ったからです。コンパクトかつ手頃な値段だったのも、購入の後押しになったと思います。

【自分には使いこなせないと思った理由】

説明書通りに使っているはずなのに、恥ずかしながら一度も泡立てられませんでした。5分くらい頑張ったこともあるのですが、振動する本体を持ち続けるのもボタンを押し続けるのもしんどくなり……。「きっと慣れやコツの問題だろう」と感じてはいるものの、私には少し難しかったようです。

トング（20代／事務職）

【購入のきっかけ】

キッチングッズを見に行ったとき、居合わせた友人みんながトングを持っていると知ったから。なんとなく恥ずかしくなって、「高くないものだし」とノリで買いました。

【なくても困らないと思った理由】

使うべき場面がなかったから。サラダを取り分けることもなければ、トングが必要な料理も作らない。「持っていることが当たり前」でも、自分には不要なツールなんだなと思った。

ノンフライヤー（30代／主婦）

【購入のきっかけ】

揚げ物を手軽に楽しみたいと思ったからです。油をほとんど使わずにヘルシーに調理できること、ほったらかしで完成する手軽さ、ニオイや後片付けの負担が少ない点にも惹かれました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

サクサク感やジューシーさが物足りず、鍋で揚げたほうが美味しいと感じてしまいました。本体が大きくてキッチンを圧迫することや、予熱や調理に意外と時間がかかること、バスケットなどのお手入れが面倒なことも重なり、次第に使わなくなりました。

ミニトマトカッター（30代／ライター）

【購入のきっかけ】

子どものためです。ミニトマトやぶどうは4等分にして与えるべきと知り、包丁を使うよりも早くて便利だと思い購入しました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

柔らかくなったトマトや、置き方・自分の力加減によってはうまくカットできないことが多く、私には使いこなすのが難しいと感じました。包丁でまとめて切るほうが合っていたようです。

魚焼きグリル用ダッチオーブン（40代／会社員）

【購入のきっかけ】

結婚祝いとしていただきました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

重さが気になり、出し入れがだんだん億劫になったからです。お手入れも意外と手間がかかり、使う頻度はますます減少。結局オーブンばかり使うようになり、出番がなくなってしまいました。

電子レンジ炊飯マグ（20代／フリーランス）

【購入のきっかけ】

ご飯は食べたいけど、炊飯器を買うほどではなかったので。小型の炊飯容器を探していたときに100均で見つけました。

【なくても困らないと思った理由】

見た目より重いし、洗い物も面倒だし、5キロのお米を買って帰るのもしんどい。ごはんパックを買ったほうが楽だと気づき、使わなくなってしまった。

家庭用精米機（40代／心理カウンセラー）

【購入のきっかけ】

自分の好きな分つき米（精米の度合いを調整した玄米）を食べたいと思い購入しました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

やはり大型の業務用精米機の質にはかないません。お店で購入した方がはるかに美味しいです。ショックでずっと床下収納に押し込んだままでしたが、年末に処分したいと思います。

揚げ物フライヤー（40代／主婦）

【購入のきっかけ】

友人や子どもたちを招いて、ホームパーティーをよく開くからです。目の前で揚げたら、子どもたちが喜びそうだと思いました。

【自分には使いこなせないと思った理由】

理由はたくさんあります。一度にたくさん調理できないことや、テーブルで使うと子どもが近づいてしまい危ないこと、換気扇の下で使えないため、揚げ物のにおいが部屋にこもること。一番イヤだったのは、水洗いができず手入れがしにくいことです。フライドポテトはおいしく作れて、子どもたちやママ友にも好評でしたが、私には使いこなせそうにありません。

いかがでしたか？

皆さんのキッチンには、どのようなアイテムが使われないまま眠っているでしょうか。

最初にお伝えした通り、必要かどうかはその人のライフスタイル次第です。しかし、眠っているキッチンアイテムが「私には使いこなせなかった」「なくても困らない」と感じるものなら、「これがあれば便利かも！」というワクワクした気持ちを楽しんだと割り切り、潔く手放してみるのもひとつの選択かもしれません。

※当記事は複数のアンケートをもとに台所図鑑がまとめた記事コンテンツです

