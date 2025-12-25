女性初、最年少国際オリンピック委員会会長が語る「キャリアか出産かを選ぶ必要はない」

IOC、国際オリンピック委員会といえばトーマス・バッハ会長を思い浮かべる人が多いだろう。2013年9月から2025年6月までIOC会長をつとめたバッハ氏は、6月23日に後任のカースティ・コベントリー氏にバトンを渡した。

そして彼女は、女性として、アフリカ人として初めて最年少の41歳でIOCの会長に就任したのだ。

ではコベントリー氏はどのような人物なのだろうか。

就任から2週間たったときに世界のメディアが参加したカンファレンスにFRaUweb編集長の新町真弓も参加した。そこで感じたのは、女性ならではの視点を有したリーダーシップだった。

2026年2月6日にミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが開幕する今、カンファレンスで語られた内容を紹介する。前編では、コベントリー氏のキャリアと、ロールモデルとなった多くの女性たちのこともお伝えする。

ジンバブエに初めて個人メダルをもたらした選手

まずはコベントリー氏のプロフィールをご紹介しよう。彼女は1983年生まれ。アフリカのジンバブエ出身の元競泳選手だ。9歳の時に両親に「オリンピックに出て金メダルを取る！」と話したといい、実際ジンバブエにおいて個人種目初のメダリストストとなった。

オリンピックの最初の出場は高校在学中、2000年のシドニーオリンピックだ。背泳ぎとメドレー選手として出場し、100m背泳ぎでジンバブエの選手として初めて準決勝に進出した。2004年、アテネオリンピックに出場、200m背泳ぎで金メダル、100m背泳ぎで銀メダル、200mメドレーで銅メダルと、3つのメダルを獲得、ジンバブエに初めてのメダルをもたらし、国民的スターに。2008年の北京オリンピックでは200m背泳ぎで連覇を達成し、さらに銀メダル3個を手にした。そして5度目のオリンピック出場となったリオ2016オリンピックを最後に選手生活を引退した。

引退後は若者のスポーツプログラマーとして地域社会に貢献してきた。ジンバブエで若者スポーツ芸術レクリエーション大臣を務めたのち、2013年にIOCアスリート委員会のメンバーに選出され、2021年にIOC個人委員として再選。

今回1回の投票で国際オリンピック委員会の会長に任された初の女性であり、初のアフリカ人という快挙を成し遂げたのだ。

しかし数名のメディアを前に偉そうな様子は一切ない。とても気さくに話してくれた。

初のオリンピックで感銘を受けたモハメド・アリさんの姿勢

――IOCの会長になられた今から振り返って、「オリンピックに出場する」と語った過去の9歳の自分に対して、なんとおっしゃりたいですか。オリンピックでインスピレーションを得た当時の自分に対してもいかがでしょうか。

コベントリー氏（以下、コベントリー）「まず2つ目の質問からお答えしますね。オリンピック最大の思い出は、2000年にシドニーでモハメド・アリさんに会ったことでした。選手村のところでダイニングルームに歩いてきました。アリさんは集団の真ん中にいたんですが、500mゲートまで移動するのに3時間かかるほど、すごい数のカメラに囲まれていました。多くの人が彼の写真を撮ろうと必死でした。ところが彼はすべての人と話をし、すべての人にサインをし、そして写真を撮りたい人すべてと写真を撮るという姿勢を見せたんです。非常に謙虚な姿勢を目の当たりにし、大きな感銘を受けました。

“9歳の自分に何を言うか”ということですけれども、『大きな夢をみなさい』と言いたいと思います。私は9歳の時にもうオリンピック大会に出るんだ、金メダル取るんだと親には言ったんです。でもその時は非常に無邪気に言ったわけで、どれだけ大変な作業が待っているのかということはもちろん考えていませんでした。そしてアップがあって、ダウンがあって、様々な紆余曲折を経てオリンピックにやっと近づくのだということも分からなかったわけです。

でも夢は必ず叶うものだと、可能なものだということを自分に強く言いたいと思います。これが私が自分の9歳の時の自分に伝えたい一番のメッセージです」

「なぜ女性の賞金が少ないのか」

――史上初の女性の会長ということすが、あなたが選手生活において。自分が男性であったらもっと良かったのにと思ったことがあれば教えてください。

コベントリー「私は非常に恵まれていたと思うんです。たくさんのサポートを受けて成長しました。女性のスポーツは、大きく発展したとは言えると思います。国際連盟は今、トーナメント、賞金、いろいろな分野において、女子、スポーツに大きく力を入れています。大きく進んできたと思います。個人的には、私は女性選手として恵まれていないと思ったことはありません。

一方で、プロの選手ということになりますと、やはり女性選手の方が少し扱いが違うということはあったと思います。女子選手への賞金の額というのは、男性の選手よりも少なかったからです。

しかしながら、すごく誇りに思っていることは、その多くがすでに変わってきたという事実です。私たちはこれまで、『なぜ私たちの賞金は少ないのか』と、声を上げ続けてきました。たとえ言いづらいことであっても、声を上げなければならない場面があると信じてきたからです。

その結果、今日のスポーツ界においては、女性が不平等に対して声を上げ続けなければならない状況ではなくなりつつあると感じています。女子スポーツは、非常に前向きな形で進化してきたと信じています。

私たちは変化を求めて声を上げ、その声によって実際に変化を起こすことができました。平等な機会を実現できたことを、心から誇りに思っています」

仕事か母親になるかを選ぶのではなく両方できる

――キャリアにおいて、グローバルなレベルで私はリーダーになるんだと思った瞬間について教えていただけますか。

コベントリー「これまでを振り返ってみると、選手だった時にも現役を辞めて別の形でスポーツにかかわるときも、過去にいくつかのチャンスがあったので、今があるのだというふうに思っています。ただ本当に恵まれていると思うんです。というのは、人生を通して非常に力強い女性が私の近くにいたからです。私の母は早くに自分の母を亡くしました。後に再婚して義理の母はいたわけでですが、母は非常に独立した力強い女性でした。

また、2001年から現役引退するまでのコーチも女性でした。彼女は2人の4歳以下の小さい子供がいました。そして7ヵ月の赤ちゃんがいる時に、アテネで私たちのチームはメダルを取ることができたんです。私はコーチの彼女をずっとお手本にしてきました。

母親であるべきか、キャリアを優先するべきか、そういうチョイスを彼女はすることがなかった。つまりわたしは両方することができたというのをずっと目の当たりにしてきたわけです。この経験にはすごく感謝していますし、本当に幸運だったなと思っています。

そういう女性がいてくれたおかげで、私は謙虚であり続けますし、自分の可能性を信じ続けることができます。今、この立場で私がやらなくてはいけないのは、他の女性に両方できるんだということを見せていくということです。

私の友人、特に学生時代の友人の多くは、子供が我が家よりもっと成長しているんですね。私はふたり目を出産したのが40代と遅かったので、子供がまだ小さいということがあります。40代の母親というわけですから。でも、だからといって、何かが変わるわけではありません。子供を早く産もうが、遅く産もうが、どちらが正しいということはありません。自分で決めればいいことです。

ですから、この会長という職について、私が担っている責任は、若い女性に対して『選ぶ必要はないんだ、両方できるんだ、バランスがある、そして周りにサポートがあること、それが大事なんだ』ということを見せていくことです」

リオのあと、夫にハグをして「赤ちゃんを作ろう」

――アスリートとしてのキャリアについて聞かせてください。もうこれで終わりだと、もうやめなきゃと思った瞬間のことを覚えていらっしゃるでしょうかそしてその時はもう次のキャリアが描けていたんでしょうか。またアスリートが引退間近になっているアスリートに対して何かメッセージはありますか。

コベントリー「引退の覚悟をした瞬間を覚えています。まず申し上げたいのは、キャリアの移行というのは、やはりアスリートにとっては極めて厳しい選択の瞬間だということです。私はロンドン大会あたりでリタイアを考えました。それで今夫になった人とどうするか、そして将来像、やめたらどんな生活なのかを描こうとしました。そして、リオ大会まで続けることを決めました。

というのも、ロンドン大会の前に負傷してしまったからです。ウォームアップをしても思うように体を整えられないまま競技人生を終えるのだけは避けたい――そう強く感じたからです。ですから、再度チャレンジするため、リオまで続けると決めたのです。年齢を重ねるにつれ、アスリートは、勝つことだけではなく、プロセスを楽しまなきゃいけないんだなと、その道のりをもっと強く意識するようになります。

2016年のリオが最後の大会だということがロンドン大会の前からわかっていたので、私はそういう意味ではラッキーでした。引退する基盤づくりを始めることができたわけです。ですから実際の移行の時期には簡単な準備ができた状態でした。

それからアスリート委員会の仕事をしていたので、それもまた，そちらの方向に進むこともできると考える助けになりました。20年以上のアスリート生活とつながった仕事が続けられるということは非常に重要なことした。選手代表としての役割など、競技以外で果たすべき使命があることにも気づかせてくれたのです。

リオ大会の、200m背泳ぎの最終戦。私は2004年から2016年まで決勝にはずっと残ってきたわけですが、泳ぎ終えてプールを出て、そして歩いてコーチに会って、ハグをしました。そして、4年ほど実はもう結婚していたんですけれども、夫に、『もうこれから赤ちゃん作ろうよ』と言いました。

それで，いろんな人にハグをしてもらって、そして終えたわけです。

実は、この話を誰かにお伝えするのは、これが初めてです」

◇後編「最年少にして女性初のIOC会長。オリンピックのレジェンドが就任して真っ先にやったこと」では、5回のオリンピックに出場したコベントリーがが体感したオリンピックの意味や、自身が会長となって真っ先にしたこと、さらに戦争や分断のある今だからこそ認識したいことを伝える。

構成・文／新町真弓（FRaUweb）

