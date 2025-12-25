この日、たまに行く釣り場に出かけたSHIMADA（@SHIMADA03383011）さん。



【動画】実は手慣れていた「失礼なヤツ」の様子を見る

ヒラメなどの大物を狙うため、エサとなるアジを釣っていたところ、釣り場によく出没する「失礼なヤツ」の中でも初のタイプに遭遇したという。



「無言で活かしバケツを覗いて来る失礼なやつは何回も見て来たけど、勝手に手突っ込んで来るのは初めてやわ」



そうつぶやき、その際の衝撃動画をX（旧Twitter）に投稿したSHIMADAさん。まさかの正体に、驚きと共感の声が殺到した。



「人間のやることじゃない」

「ひどい…人間のやることじゃないですね」

「コイツら手ぶらで来るくせにすーぐ物色するんよ」

「どんな失礼ややつが出てくるんだとひやひやしながら見てたらとんでもねぇ失礼なやつが出てきて大歓喜した」

「マナーがなってない！許す！」

「やだぁ、変なヒトもいるのね、と思ったら……可愛かった」



実は「無言でバケツを覗き、勝手に手突っ込んで来た失礼なやつ」の正体は……猫ちゃん！



SHIMADAさんに話を聞いたところ、初めて遭遇した猫ちゃんだったそうだ。



「まだ成猫じゃないような、少し小さめの猫さんでした」（SHIMADAさん）



しかし、かなり手慣れた猫ちゃんだったらしく、なんとこの後、アジを1匹盗られてしまったという。



「アジを仕掛けに付けて投げ込む時、竿を振りかぶった瞬間に取られました……。安全のため後ろは確認したのですが、恐らく左後ろの僕の死角に潜んでいて、キャスト時に何か引っ掛かってるような感触があるな、と思ったら猫さんがアジを咥えて逃走していました。猫さんが針に引っかからなくて良かったです」（SHIMADAさん）



実は「猫好きさん」

今回のSHIMADAさんの投稿に対して、猫や海鳥、タヌキなどに無言でバケツを覗かれた、魚を盗られた、という釣り人たちの経験談や証拠画像も多く寄せられた。



その後、「連れて帰れるぐらい無警戒な野良猫ちゃんでしたが、すでに先住猫がいまして、ものすごいストレスになる可能性があるので断念しました」と、Xに投稿していたSHIMADAさん。



「うちの猫ちゃんはオスなのですが、ものすごく臆病で人見知りなので、もしあの猫さんを連れ帰ったら……多分かなりストレスになると思います。その辺を考慮して保護は見送りました。誰か優しい人に保護してもらえることを願っています」（SHIMADAさん）



大事ですね、「挨拶」

ちなみに、実際に「黙って他人の釣果を覗き込んでくる失礼な人間」は結構いるそうだ。



「普段釣りをしていると、『こんにちは』『何か釣れてますか？』等の挨拶があってから活かしバケツを覗いて来る人はよくいますし、それが礼儀かなと思います。



通りすがりにチラ見するとかならまだいいのですが、挨拶もなくそろっと近づいて覗き込んで来られると、こちらとしては失礼な人だなと思ってしまいます。挨拶、大事ですよね。子どもならまだしも、大人ならその辺のマナーは理解してほしいですね」（SHIMADAさん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）