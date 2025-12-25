4コマ漫画『かりあげクン』がカルタに　双葉社発「ふたばくゲームズ」新作発売

双葉社発のボードゲームとマーダーミステリーレーベル「ふたばくゲームズ」より『オチカルタ かりあげクン』『推しマンガを持ってきて遊ぶゲーム』が発売された。

【写真】『オチカルタ かりあげクン』『推しマンガを持ってきて遊ぶゲーム』

『オチカルタ かりあげクン』は4コマ漫画『かりあげクン』ならではのユーモアと風刺がきいた珠玉の「オチ」を探す新感覚カルタゲーム。ルールは4コママンガの3コマ目までを読み、最後のオチを推理して札を取る。

初心者はオチを推理する「読み合い」ゲームとして、上級者は反射神経が問われる「早取りカルタ」として楽しめる二段構えの本作。「これだ！」「うわ、それじゃん！」「そっちだったか～」と盛り上がる新感覚カルタゲームとなっている。

『推しマンガを持ってきて遊ぶゲーム』は実際のマンガ単行本を使った、推しマンガ対戦ゲーム。各プレイヤーが持ち寄った『推しマンガ』のランダムなページを開いて、次の展開をカードで予想。予想がお題と合っていたらポイントを獲得。好きなマンガなら「記憶力」が、初見のマンガなら「推理力」が試される。

『オチカルタ かりあげクン』は2,420円（税込）、『推しマンガを持ってきて遊ぶゲーム』は2,750円（税込）が定価となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）