いしだあゆみ『ブルー・ライト・ヨコハマ』は1日10万枚のオーダーが10日以上!? 横浜の街の色を変えた名曲、誕生の瞬間

今年の3月11日に76歳で亡くなった歌手で俳優のいしだあゆみさん。彼女の名を世に広めた大ヒット曲『ブルー・ライト・ヨコハマ』は今から57年前の1968年12月25日に発売された。そんな名曲の誕生秘話をお届けする。

【画像】20歳の頃移籍したコロムビア時代のいしだあゆみのコンプリートシングルベストのジャケット

昭和歌謡最大のヒットメーカー・筒美京平にとって、記念すべき最初の1位曲

いしだあゆみは、1964年4月にレコードデビューした。歌手と俳優を掛け持ちしながら、日本ビクターから4年間で23枚ものシングルをリリースしたものの、どれもヒットには結び付かなかった。

そして歌手に専念するため、1968年4月に日本コロムビアへ移籍。作曲家・筒美京平、作詞家・橋本淳のソングライターチームにより3枚立て続けにリリースして、その間に必ずヒットを出す、という約束になっていた。

1枚目の『太陽は泣いている』がスマッシュヒット(18位)したものの、続く『ふたりだけの城』は不発。そして最後の3枚目として、1968年のクリスマス（12月25日）にリリースされたのが、『ブルー・ライト・ヨコハマ』だった。

結果的に、1日10万枚のオーダーが10日以上続き、当時150万枚を超える特大ヒットを記録。後に「昭和歌謡最大のヒットメーカー」となる筒美京平にとって、記念すべき最初の1位曲となった。この時、いしだあゆみはまだ20歳で、大阪の出身だった。

作詞を手掛けた橋本(29歳)と筒美(28歳)は、中等部から青山学院に通っていた。ハイカラな学内には多数のジャズサークルがあり、二人は共に音楽を志す仲間だった。恵まれた環境の中で育んだ洒落た感性は、20代後半になっても失せることはなかった。

『ブルー・ライト・ヨコハマ』が大ヒットした1969年。それは“激動の時代”と言われ、一部の学生たちは“全共闘（全学共闘会議）”の真っただ中にいた。ベトナム戦争に反対する若者たちが、新宿西口広場などで集会を開いて機動隊と衝突。ヒッピー族が街を闊歩しながら、カウンターカルチャーとしてのフォークソングを口ずさんでいた。

橋本がこだわった“ブルー”

実はこの歌は用意周到にされたものではなく、レコーディングの前日に生まれたというから驚く。

「明日までに作ってくるように」とレコード会社から依頼され、詞先の制作だったにも関わらず、歌詞がまったく思い浮かばなかった橋本は、自然に横浜へ足が向いていたという。

ところが昼間の横浜からは何のインスピレーションも感じない。その時に思い出したのが、前年に出掛けたフランスのカンヌで、澄んだ“ブルー”の海の中に飛び出た滑走路に飛行機が降り立つ、夢のような美しい風景だった。

橋本は以前、ニューヨークの美術館で見た「ピカソの青の時代」にいたく感動し、以来“ブルー”に取り憑かれていた。

そして夜になって港の見える丘公園へ行き、そこから川崎の工業地帯や錆びた貨物船を見つめた。“ブルー”の灯りがひっそりと点滅していた。

憧れの地と目の前の光景が、こうして“重なり合った”のだ。

橋本は大桟橋近くのホテルのロビーで歌詞を綴り、赤電話で筒美に伝えた。作曲家は徹夜でメロディーを乗せて、新曲『ブルー・ライト・ヨコハマ』を完成させた。

「明日の幸せより、今が最高の幸せという歌にしたかった。それが時代にマッチしたのでしょうか」(橋本淳)

この歌は、作詞家・橋本淳にとっても、『ブルー・シャトウ』（ジャッキー吉川とブルー・コメッツ）に次ぐ大ヒットとなった。橋本がこだわった“ブルー”によって、一つの街の色が変わった。『ブルー・ライト・ヨコハマ』の大ヒット以降、横浜の夜景はブルーが基調となった。

文／TAP the POP

