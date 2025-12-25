●昼頃まで降ったり止んだりの空模様

●雨のあとは北風が強まり、一気に真冬のような寒さに

●あす26日(金)の朝にかけて雪が舞うところも。山間部では路面凍結に注意を



昨夜も断続的に雨雲が流れ込みました。

この時間もまだ県内の広い範囲で、ぐずついた空模様となっています。





きのう24日(水)から県内に接近してきた低気圧や前線は、きょう25日(木)の夜にかけて東へと遠ざかる見込みで、日本の周辺は次第に西高東低 強い冬型の気圧配置へと変わっていきます。





この先、降ったり止んだりの空模様が昼頃まで続く予想です。

その後はところどころで晴れ間も期待できますが、冷たい北風の流れ込みが強まり、県内は一気に真冬のような寒さとなります。



あす26日(金)の未明からところどころに雪雲が流れ込み、市街地でも雪が舞うような厳しい冷え込みとなる見通しです。





あす26日(金)の朝にかけて山間部ではうっすら雪化粧となったり、雪が積もってないように見えても、路面が凍結し滑りやすくなる場所も広がってくると見込んでいます。

山間部ではあす26日(金)にかけて、車の運転など慎重に行ってください。





昼頃までぐずつく天気が続きますが、午後は瀬戸内側ほど雲の隙間から日ざしが届くでしょう。

一方、午後にかけて北風がやや強く吹き、波も高くなる予想です。船舶などご注意ください。







日中の最高気温は各地13度前後ですが、北風が流れ込む午後にかけて気温は一桁台まで下がる予想です。

朝よりも夜の方が空気が冷たくなるため、午後にかけての気温変化に十分ご注意ください。





あす26日(金)、あさって27日(土)と寒波の影響でガクッと気温が下がり、日中の最高気温は一桁台。天然の冷蔵庫のような厳しい寒さとなりそうです。

特にあす26日(金)の朝はところどころで雪が舞い、山間部ではうっすらと積もる可能性があります。

車の運転は路面の凍結などに注意が必要です。

週末は天気も落ち着きますが、朝晩の強烈な冷え込みは続く見通しです



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）