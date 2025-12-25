「憧れ」ジャンボ尾崎さんの死に池田勇太が無念のコメント 数々の思い出残す「もっともっと生きて欲しかった」
ツアー通算21勝を誇る池田勇太が、23日にS状結腸がんのため78歳で死去した尾崎将司氏への追悼コメントを、日本ゴルフツアー機構（JGTO）を通じて発表した。ジャンボへの憧れから、かつてそのスタイルをマネてダボダボの3タックのズボンを履くなどしていたのは有名な話。強く影響を受けた人物とあって、「突然の訃報に接し、深い悲しみにくれております」と哀悼の気持ちは強い。
【写真】貴重！ ジャンボ尾崎氏と松山英樹の競演
「ジャンボさんと初めて一緒にラウンドさせていただいたのは2003年ブリヂストンオープンの最終日でした」と振り返る。そして、「ジャンボさんに憧れてゴルフを始めました。当時まだ高3で、まさか一緒に回れるとは思わず、緊張もさることながら、詰めかけたお客さんの多さにも度肝を抜かれたことを、昨日のように覚えています」と、当時を懐かしむ。さらに「私が2016年に賞金王に就いたパーティにサプライズで駆け付けてくださった。いつものジャンボさん節でゲストを笑わせながら、『1回では認めない。2度、3度で本物』との激励を私は泣きながら聞きました」という思い出も語られた。「昨年末にご病気の宣告を受けられたとき、近しい方から病状を聞いていましたが、ジャンボさんの口からは絶対に語られなかった」。最後まで強かった姿勢にも感服する。「誰とも会わずに闘病生活に入られたので、昨年の喜寿のお誕生日にお宅に伺ったのが、最後となってしまいました。当時は私もケガをして治療中でしたので、親身になって症状を聞いてくださり、とにかくまずは治すことが一番と。治ればまた変わるから、と温かく励ましてくださった」。まさに人生の師と言える存在だ。最後に「私事ながら今年は3年ぶりにシード復活し、22日には40歳となり、ここからリスタート、と誓った翌日の訃報に力が抜けてしまいました。もう1回復活をお見せしたい、と思っていたのに。もっともっと生きて欲しかった。あまりに早く旅立ってしまいましたが、これからもずっと、私たちを見守っていてくださると、私は信じています。心からの感謝と敬愛と共に、謹んでご冥福をお祈りいたします」と無念の気持ちをにじませた。
ゴルフ情報ALBA.Net
尾崎将司 プロフィール
