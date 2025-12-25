YESネットワークのジャック・カリー記者は、長年ヤンキースを取材してきたベテランだが、今週の番組の中で、ヤンキースと日本人先発右腕・今井達也との間に「現段階で、両者を結ぶ動きは確認されていない」と語った。

ヤンキースは先発ローテーションの複数投手がリハビリ中で、シーズン序盤の先発不足が懸念されていることから、今井が獲得候補として取り沙汰されていた。しかしカリー記者は、ヤンキースが最近再契約したライアン・ヤーブローを、開幕時の5番手先発として起用することに十分満足している可能性があると指摘した。

先発陣が健康であれば、新たな先発投手は不要だが、2026年シーズン開幕時点では、エースのゲリット・コール、左腕のカルロス・ロドン、さらに右腕のクラーク・シュミットと、3人の先発投手を欠く見通しだ。

ヤンキースのローテーション候補としては、マックス・フリード、キャメロン・シュリトラー、ルイス・ヒル、ウィル・ウォーレンが見込まれている。シーズン序盤の安定を確保し、最終的に層の厚いローテーションを構築するため、もう1人高額な先発投手を獲得するのではないかと見る向きもあった。33歳左腕のヤーブローは、5番手先発としては十分な存在だが、上積みの余地は大きくない。ヤンキースの今オフは、ここまで非常に静かに推移している。