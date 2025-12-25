Netflix「ボーイフレンド」シーズン2、参加者8人の姿＆プロフィール初解禁【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/25】Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2の配信日が、2026年1月13日（毎週火曜日に全15話を4回に分けて世界独占配信）より配信。このたび、新たなBoysの姿とプロフィールが初解禁された。
予告映像では、北海道に集まり共同生活をしていくBoysの様子が初めて公開となった。まさかの再会から、初めての恋愛「ボーイフレンド」お馴染みのリビングに集うシーン、共に涙を流す姿なども切り取られ、かけがえのない時間を積み重ねていくBoys。純白の雪が彼らが紡ぐ最高純度のストーリーを更に輝かせる。まさかまさかの展開にMC陣も驚きの表情に。シーズン2ではどんな名場面が生まれるのか。
さらに、シーズン1から引き続き韓国のインディーズロックバンドGlen Checkの「Dazed＆Confused」を主題歌として起用するほか、「Bliss」「Waves」などGlen Checkの複数の楽曲が挿入歌として加わる。そして、シーズン2のためにGlen Checkが歌詞を書き下ろした「Bloom」が輝かしい春に向かっていくBoysの姿をドラマチックに盛り上げる。
キーアートも合わせて解禁となり、温かみを感じる“Green Room”に集まる8人のBoysの笑顔が印象的なアートとなっている。さらに、今回出演するBoysのプロフィールも明らかとなりました。タイやペルーなど国際色豊かで年齢幅も20歳から40歳までと様々なバックグラウンドをもったBoys。彼らがゆっくりと恋と友情を育てながら成長していく姿を応援せずにはいられない。生涯忘れられない冬がいま、幕を開ける。最高純度の青春恋愛物語が再び見る人すべての心をじんわりと温める。
2024年に配信開始した「ボーイフレンド」は、日本初の本格的な男性同士の恋愛リアリティとして注目を集め、Boysたちの素直な言葉と関係性が多くの共感を呼んだ。恋愛だけでなく、友情や自己発見までも描くその姿は、恋愛リアリティの新たな可能性を切り拓いた。
シーズン1で描かれた潮風の夏の“Green Room”から一転、舞台は雪の北海道へ。シーズン2では、さらに多様なバックグラウンドを持つ10人のBoysたちが集い、白銀の世界でそれぞれの想いと向き合う。偶然の再会やすれ違いのなかで、彼らは“恋”と“友情”のあいだを行き来しながら、自分だけの答えを探していく。
MCは前シーズンに続き、MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドリアン・ロロブリジーダ、徳井義実の5人が務める。恋の形も、生き方も、人の数だけある。新たな場所で、新たなBoysの新たな物語が始まる。（modelpress編集部）
【ボミ BOMI （23）】
大学生／出身：東京都
憧れるのはピュアな恋愛。初恋人を探しにきた純朴大学生。
【ヒロヤ HIROYA （29）】
アートディレクター／出身：北海道
優しさ溢れる気遣い屋。人付き合いを避けてきた自分を変えたい。
【フーウェイ HUWEI （26）】
大学院生／出身：タイ
タイ出身。複数の言語を操る文武両道の愛されキャラ。
【イザヤ IZAYA （32）】
IT企業営業／出身：東京都
誠実ゆえに厳しさも。求めるのは将来を真剣に考えるパートナー。
【ジョウブ JOBU （26）】
メーカーマーケティング／出身：大阪府
感情豊かですぐ顔に出る。恋愛に直向きなムードメーカー。
【カズユキ KAZUYUKI （40）】
通信系営業／出身：大阪府
15年付き合った恋人と別れたばかり。みんなの優しいお兄さん。
【リュウキ RYUKI （20）】
大学生／出身：大阪府
つらい過去を断ち切り、次の恋愛に進もうとするみんなの弟的存在。
【ウィリアム WILLIAM （34）】
IT企業PM／出身：ペルー
結婚を夢見るモテ男。過去の恋愛で傷つき、一歩が踏み出せない。
