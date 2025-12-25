福岡県糸島市の神社で、伝統の相撲大会が開かれました。参加したのは、ちょっと変わった姿の力士たちです。会場は熱気と笑いに包まれました。

■行司

「はっけよい！」

■子どもたち

「のこった！」



七福神の頭巾をかぶった力士たち。頭巾を取ると、全員女性です。



福岡県糸島市の松末五郎稲荷神社で7日に開かれた、伝統の「目隠し女相撲」です。

■行司

「まだ捜して！左！左！左！のこった！のこった！」





ひざをついて、後ろ向きで対戦がスタートします。手探りで相手を見つけたら、がっぷり組み合います。倒れたり、土俵から出たりすると負けです。■子ども「ばあば勝った！ばあば勝った！」

「土俵入り」した22人の力士のうち、最年少は22歳です。最年長は。



■関脇・喜乃山（82）

「82歳。勝ちたい。」



戦後から続く「目隠し女相撲」は、「一寸先は闇」の世の中を自らの手で切り開いてほしいという願いが込められているといいます。



■前頭八枚目（初出場）・明日の花（25）

「全く見えない中で、前や右や左など教えてくれて、その声を頼りに戦うことができたので、すごく楽しかったです。」

ただ、大きな課題もあります。



■神主・松崎治一さん

「10人ぐらい減りました。本当に。」



もともとは大相撲のように東西で横綱までの番付がありましたが、年々参加者が減り、最も多かった頃に比べると10人以上、力士が減ってしまったといいます。



■松崎さん

「伝統行事ですから途絶えないように、つないでいきたいなと思っています。終わって頭巾を取って、笑う表情が『ありがとう』みたいになるから、おもしろいですね。周りが楽しいです。周りも！」

さて、この大会、毎年クライマックスは東西の横綱同士の対戦に会場が沸いていましたが。



■運営

「ほんの直前に、横綱の大西山さんが腰の調子が悪くて、もうどうしても無理って。」



なんと、ことしは西の方の横綱・大西山が欠場。最終戦に臨むのは、去年、西の大関に昇進した辰ヶ橋（65）です。



■大関・辰ヶ橋（65）

「もうびっくりです。本当に。（いつ知りましたか？）きょうですよ、さっき。私の対戦相手の方が本当に非常に強いので。」

■横綱・寿山（63）

「とんでもない。」

■辰ヶ橋

「短時間で終わらないように取り組みたいなと。」

対する東の方は、20年以上前から出場している横綱・寿山（63）です。



大関・辰ヶ橋、まずは手探りで横綱・寿山の体を捉えます。



■子ども

「ばあば、がんばれ！」



大関・辰ヶ橋が横綱・寿山のまわしを掴みました。しかし、なかなか次の一手が打てません。

そして、横綱・寿山に投げられ、勝負あり。大関・辰ヶ橋、惜しくも横綱を破る展開とはなりませんでした。



■辰ヶ橋（65）

「押しても引いてもダメでした。また押そうかなと思ったけれど、反対に倒されて。楽しかったです。」



勝っても負けても、みんなを笑顔にする「目隠し女相撲」。ことしも、先の見えない世の中を熱気と笑いで吹き飛ばしました。



