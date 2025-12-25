カプリチョーザの2026年福袋が超お得！食事券5000円＆グッズ付きで4000円って、もはやバグでは...《12月26日販売開始》

カプリチョーザは、数量限定の「カプリの福袋」を2025年12月26日から店舗で販売します（一部店舗除く）。

フレーバーティとドレッシング入り

「カプリの福袋」は、オリジナルボアバッグ、オリジナルフレーバーティ、オリジナルドレッシングに、食事券5000円も付いてくる大盤振る舞いの福袋です。

福袋の価格は4000円。

セット内容の詳細は以下のとおりです。

・カプリチョーザ オリジナルボアバッグ

ブラウンを基調に、カプリチョーザのロゴのレッドカラーがアクセントになった、マチ付きバッグです。ふんわり柔らか素材であたたかみのあるデザインがポイント。サブバッグとしても使いやすいサイズ感で、ちょっとしたお出かけに便利なアイテムに仕上がっています。

・カプリチョーザ オリジナルフレーバーティ「フェリーチェ」

店舗で食後に出されている、有機ルイボスベース＆ノンカフェインのオリジナルフレーバーティです。

・カプリチョーザ ドレッシング（280ml）

程よい酸味がクセになる、乳化剤不使用のオリジナルドレッシングです。

・カプリチョーザ 食事券 5000円分

食事代金として利用できる5000円分（1000円×5枚）のクーポン券です。

福袋の詳細は、公式サイトから確認できます。

数量限定のため、売り切れ次第終了します。また、販売個数は店舗によって異なります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部