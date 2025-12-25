2026年2月20日よりWOWOWにて放送・配信がスタートする連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』の新レギュラーキャストとして、小林虎之介、恒松祐里、眞野陸が出演することが発表され、あわせて場面写真が公開された。

門脇麦が主演を務め、ACEesの作間龍斗が共演する本作は、月刊漫画誌『Kiss』（講談社）にて連載中の磯谷友紀の同名漫画が原作。戦後間もない京都を舞台に、主人公の料理人・桑乃木いち日が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリーだ。2023年に放送・配信された連続ドラマの続編で、本作では夫婦のもとに“新たな家族”がやってくるほか、山口家の次男で周の兄である栄の登場を機に、経営難から脱却し始めた「桑乃木」に再び試練が訪れる。

監督は、前作に引き続き映画『サマーフィルムにのって』『青葉家のテーブル』などを手がけた松本壮史をメインに、東映京都作品で監督を務めてきた市岡歩も登板。脚本は川粼いづみ、料理監修は大原千鶴が続投。さらに、前作に引き続き主人公・いち日を門脇、いち日の夫・周を作間が演じる。また、久間田琳加、白石隼也、小野武彦、飯田基祐、床嶋佳子、中村蒼、戸田恵子といった、前作のキャスト陣も顔をそろえる。

小林が演じるのは、山口家の次男で、物語を大きく動かすキーパーソンでもある周の兄・川島栄。栄は三兄弟の中でもひときわ優秀だが、ある特殊な生い立ちゆえに山口家では不遇の立場に置かれてきた。東京の資産家・川島家に婿入りして早々アメリカに留学していたが、帰国。経営難から脱却し始めた料亭・桑乃木に対して何やらよからぬことを企んでいるようで……。周の能力を認めており、比較的周とは仲もいいが、心は許しておらず、胸の内に人知れぬ野心を宿らせる策略家という役どころだ。

そんな栄の妻・川島頌子を演じるのは、子役としてデビューして以来キャリア20年を誇る恒松。主演の門脇とは、2023年の連続ドラマ『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系）で姉妹役を演じて以来、本作では“義理の姉妹”としての再共演となる。恒松演じる東京の資産家・川島家の一人娘で栄の妻・頌子は、生まれつき体は弱いが、明るく天真爛漫なキャラクター。純粋で愛情深い頌子は、結婚してすぐに仕事の都合で離れ離れとなった栄のことも心から好いており、栄が家に寄り付かないことにもどかしさを感じている。全10話を通して“さまざまな家族の絆”を描いていく本作において、川島夫婦が育んでいく関係性は、大きな見どころの1つとなる。

そして、いち日と周の元にやってくる“新しい家族”桑乃木道哉役を演じるのは、オーディションで満場一致にて選ばれた子役の眞野陸。連続ドラマへのレギュラー出演は本作が初の大抜擢となった。戦災孤児である道哉は、とある事情から町子（戸田恵子）によって桑乃木家に養子として連れてこられる。思わぬタイミングで突如親になったいち日と周。道哉の存在が相変わらず初々しいいち日と周の関係性に新たな風を巻き起こす。

公開された場面写真では、白いエプロン姿のいち日（門脇麦）と川島頌子（恒松祐里）の2ショットをはじめ、いち日に詰め寄る川島栄（小林虎之介）姿なども確認できる。

■コメント・小林虎之介（川島栄役）皆さんに愛されている作品のシーズン2、しかもキーパーソンである役柄としてオファーしていただけたこと、役者としてとても光栄に思います。「ながたん～」は、映し出される料理がすごくおいしそうで、温かな空気感のほんわかするドラマという印象で。作品から「いい現場なんだろうな」という雰囲気が伝わってきていたので、参加させていただけることにわくわくしていました。撮影の合間に門脇さんと作間さんと一緒に料理監修の大原先生が作った料理の余りを食べに行った和やかな光景が、今一番に思い出されます。栄は人一倍孤独を感じているキャラクターであり、そんな栄が頌子や2人の兄弟たちと交わっていく中で、彼の中に大きな変化が訪れ、成長していくところは物語の見どころの一つ。前作の良いところをすべて引き継いだまま、シーズン2では栄の登場によって、山口家の問題や三兄弟各々の夫婦間の問題というごたごたも描かれます。そんな中でいち日と周がどう成長し、物語が進んでいくのかを楽しみにしていてほしいです。

・恒松祐里（川島頌子役）もし本当にこの世界にいたら、きっと誰もが大好きになってしまう。そんな魅力を放つ頌子さん。どんな時も明るく笑顔で、周りにいる人を照らす頌子さんを演じる日々は、とても楽しく温かな時間でした。久しぶりに共演した門脇麦さんとは、セリフを交わすだけでなく一緒にお料理をするシーンもあってうれしかったです！作品内で登場するご飯がどれも美味しくて、お腹も幸せでした…！シーズン2ではさまざまな愛の形が表現されます。頌子と栄夫婦の形は凸凹ですが、頌子が栄に対して、不器用ながらも一生懸命に向き合うことで徐々に変化していきます。その緩やかな変化を楽しんでいただけたらと思います。温かい現場に参加させていただけたこと、頌子さんに出会えたこと、本当に感謝しています。シーズン2からの登場になりますが、よろしくお願いいたします！（文＝リアルサウンド編集部）