スマホアプリ『ちいかわぽけっと』　初の公式グッズが1月16日に発売

「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）初の公式グッズ第一弾が2026年1月16日（金）より発売される。

【写真】『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾を見る

イラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ『ちいぽけ』。2025年3月27日（木）より、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信中だ。

2026年1月16日（金）より『ちいかわぽけっと』初の公式グッズ第一弾の発売が決定しました。今回のモチーフは「ピクニック衣装」と「江戸衣装」となっており、ちいかわ・ハチワレ・うさぎはじめ、シーサーやラッコ、くりまんじゅうやモモンガがラインナップされる。 『ちいぽけ』公式グッズの販売に合わせ、オンラインストア『ちいかわぽけっと グッズストア』のオープンも決定。12月23日より事前登録が開始されている。また『ちいかわぽけっとグッズストア』とゲーム『ちいぽけ』を連携させる機能「ちいぽけポイント連携」も用意されている。

本グッズ発売を記念し、ちいぽけ初のポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』が開催。全国5か所で展開されるほか、購入特典も用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）