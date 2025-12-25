走っても歩いても気持ちいい！新色が映える【ニューバランス】スニーカーがAmazonに
ロッカーボトム形状でスムーズな一歩。毎日の動きを支える【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、卓越したクッション性を発揮する「FRESH FOAM X」ミッドソールを約30ミリメートルの厚底で採用した“スーパーコンフォート”モデル。
接地から蹴り出しまでをスムーズに導くロッカーボトム形状を備え、自然な体重移動をサポートする。
耐久性と屈曲性に優れたラバーアウトソール、通気性とサポート性を兼ね備えたエンジニアードメッシュアッパーを搭載し、カラダにやさしい履き心地を提供。
ジョギングからウォーキングまで幅広いシーンで快適さを支える一足。
