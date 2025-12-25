新年を迎える準備は進んでいますか？

お年玉袋やカレンダー。

正月気分を盛り上げてくれる人気のグッズを調査してきました。

定番・人気の文房具や、雑貨などを幅広く取り揃えるセレクトショップ

「石丸文行堂 夢彩都店」。

正月には欠かせないしめ飾りや刺繍タペストリーなど、色あざやかな正月グッズが並びます。

（石丸文行堂 夢彩都店 植田 純子 店長）

「夢彩都店では、インテリアの装飾としても楽しめ、デザイン性や彩りのある商品を取り揃えています。こちらでしか購入できない商品もありますので、手に取って選んでいただき、新年を迎える準備をしてほしいです」

人気の正月グッズランキングです。

【第5位】『お年玉袋』 220円(税込)～

可愛いらしいイラストや、首にかけるメダルタイプなど、150種類以上が並びます。

受け取る人の喜ぶ顔が浮かぶ、正月にかかせないお年玉袋。

2026年の干支「午」のデザインを手にする人も多いそうです。

相手に合わせて選ぶ楽しさも、魅力の一つです。

【第4位】『カレンダー』 605円(税込)～

新しい一年の始まりに欠かせない「カレンダー」が第4位。

越前和紙でつくられた壁掛けタイプや、昔ながらの日めくりタイプ。

レーザーカットされた卓上タイプは、富士山などがあしらわれた和風のイメージ。

デザイン性、実用性も様々で、用途にあわせて選べるラインナップです。

【第3位】『ぽれぽれみくじ』 990円(税込)

新年の運だめしをしてみませんか？

3位は『ぽれぽれみくじ』。

手作りされた木彫りの馬は、可愛いらしい干支の置物としても最適です。

（石丸文行堂 夢彩都店 植田 純子 店長）

「御守りサイズの赤い箱の中には、可愛い馬とおみくじがセットで入っています。

人数分そろえれば、家族でおみくじを引いて楽しめます」

【第2位】『かおり初め』 550円(税込)

新年を、お香の香りで迎えてみるのはいかがでしょうか？

お香で空間を清め、新たな気持ちで一年を始める風習です。

『かおり初め』は、スティックタイプで香立付き。

可愛らしいパッケージで4種類の香りを選ぶことができます。

夢彩都店のみでの販売です。

【第1位】『手ぬぐい』 1,045円(税込)～

石丸文行堂 夢彩都店で人気の、正月グッズ第1位は『手ぬぐい』です。

和柄のイラストが描かれた、あざやかなデザインが人気。

（石丸文行堂 夢彩都店 植田 純子 店長）

「額などにひろげて飾れば、リビングも華やかになり、日本の伝統と季節感を感じることができます。インテリア用品としても、正月を彩るアイテムです」

2025年も残りわずかとなりました。

お気に入りのグッズで、新年の準備を整えてみませんか。