2026年は午年「正月気分を盛り上げるグッズ」しめ飾りや鏡餅などデザインした雑貨も人気《長崎》
新年を迎える準備は進んでいますか？
お年玉袋やカレンダー。
正月気分を盛り上げてくれる人気のグッズを調査してきました。
定番・人気の文房具や、雑貨などを幅広く取り揃えるセレクトショップ
「石丸文行堂 夢彩都店」。
正月には欠かせないしめ飾りや刺繍タペストリーなど、色あざやかな正月グッズが並びます。
（石丸文行堂 夢彩都店 植田 純子 店長）
「夢彩都店では、インテリアの装飾としても楽しめ、デザイン性や彩りのある商品を取り揃えています。こちらでしか購入できない商品もありますので、手に取って選んでいただき、新年を迎える準備をしてほしいです」
人気の正月グッズランキングです。
【第5位】『お年玉袋』 220円(税込)～
可愛いらしいイラストや、首にかけるメダルタイプなど、150種類以上が並びます。
受け取る人の喜ぶ顔が浮かぶ、正月にかかせないお年玉袋。
2026年の干支「午」のデザインを手にする人も多いそうです。
相手に合わせて選ぶ楽しさも、魅力の一つです。
【第4位】『カレンダー』 605円(税込)～
新しい一年の始まりに欠かせない「カレンダー」が第4位。
越前和紙でつくられた壁掛けタイプや、昔ながらの日めくりタイプ。
レーザーカットされた卓上タイプは、富士山などがあしらわれた和風のイメージ。
デザイン性、実用性も様々で、用途にあわせて選べるラインナップです。
【第3位】『ぽれぽれみくじ』 990円(税込)
新年の運だめしをしてみませんか？
3位は『ぽれぽれみくじ』。
手作りされた木彫りの馬は、可愛いらしい干支の置物としても最適です。
（石丸文行堂 夢彩都店 植田 純子 店長）
「御守りサイズの赤い箱の中には、可愛い馬とおみくじがセットで入っています。
人数分そろえれば、家族でおみくじを引いて楽しめます」
【第2位】『かおり初め』 550円(税込)
新年を、お香の香りで迎えてみるのはいかがでしょうか？
お香で空間を清め、新たな気持ちで一年を始める風習です。
『かおり初め』は、スティックタイプで香立付き。
可愛らしいパッケージで4種類の香りを選ぶことができます。
夢彩都店のみでの販売です。
【第1位】『手ぬぐい』 1,045円(税込)～
石丸文行堂 夢彩都店で人気の、正月グッズ第1位は『手ぬぐい』です。
和柄のイラストが描かれた、あざやかなデザインが人気。
（石丸文行堂 夢彩都店 植田 純子 店長）
「額などにひろげて飾れば、リビングも華やかになり、日本の伝統と季節感を感じることができます。インテリア用品としても、正月を彩るアイテムです」
2025年も残りわずかとなりました。
お気に入りのグッズで、新年の準備を整えてみませんか。