山頂や離島を除くと日本で一番早く「初日の出」が見られる場所として知られる千葉県銚子市犬吠埼にある「ホテルニュー大新」が突然休業し、予約客や旅行会社から「年末年始に予約を入れたが、ホテルと連絡がとれない」「休業していると聞いたが本当か」と、市観光協会に問い合わせが複数寄せられる事態となっている。

市観光協会は１１月上旬、ホテルの玄関に「本日休館」と書かれた紙が貼られているのを確認。ホテルの運営会社と連絡がとれない状態が続いているという。

犬吠埼の宿泊施設は、年末年始はほぼ満室状態となる。ホテルニュー大新にも一定の予約が入っているとみられる。大みそかなどに観光客が休業を知らずにホテルを訪れる事態が起きる懸念もあるため、市観光協会は今月１１日、ホームページに同ホテルが休業であることを知らせる「重要なお知らせ」を掲載して注意喚起している。

同ホテルは７０室。運営会社が昨年変わっている。元従業員の女性は「会社が変わってから給料の支払いが遅れるようになった。客も減り、１０月には多くの従業員が辞めた」と話している。