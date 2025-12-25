「煮物してたら鍋蓋割れたー！」“ガラス鍋蓋”が突然バキバキに　「コンロのすぐ横」「ずらした位置に置く」はNG「おたま入れたまま蓋」にも注意

2025年も残り1週間、日に日に寒さが増し、あたたかい「お鍋」を食べる機会も増えるこの時期だが、調理中のまさかの事態には、注意が必要だ。

「パーンっていう破裂音マジで焦った」

SNS上では、すき焼きを作っていて突然割れたという鍋蓋をアップする人がいたほか、「弱火で煮物してたら鍋蓋割れたー！！笑 パーンっていう破裂音マジで焦った」と、煮物作りの最中に鍋蓋が割れたという人もいた。

一体何が起きたのか。取材班は、この画像の投稿者を訪ね、実際の状況について聞いた。

鍋蓋が割れてしまった有田さんは「その日寒かったので、煮物食べたいなって。ちょうどここに（鍋を）置いて煮物を作っていて」と話す。

有田さんは当時、鶏肉と大根を弱火で煮込む間、隣の部屋でテレビを見ていたという。30分ほどが経った頃、突然大きな音が鳴り響いたという。

有田さんは「そこの仕切りを閉めた向こう側まで、固い物をガラス窓にたたきつけたとか投げられたって感じの音が、パーンと響いてきました。で、見に来たらもう、鍋の上でふたが砕けていた」と振り返る。

画像はそのときに割れた強化ガラス製の鍋蓋だ。

有田さんは「割れた直後は、まだ取っ手の部分がとれて周りはキレイに残ってたんですけど。あれからちょっと怖いですね。また割れるんじゃないかっていう恐怖はあるので、煮物をする頻度が減ったかもしれないです」と苦笑いだった。

NITEも注意呼びかけ

強化ガラス製の鍋蓋が突然割れる事故について、NITE（製品評価技術基盤機構）は、再現映像を使って注意を呼びかけている。

鍋蓋を、コンロのすぐ横や通常よりずらした位置に置くなどした場合、ガラスに直接火が当たって表面にひび割れが生じ、そのまま使い続けると、割れる可能性が高まるという。

この映像を、有田さんに見てもらうと、「バン！ほんとまさにこんな感じの音が。本当にこんな感じです。かぶせた状態で突然バーンと」と話した。

この再現映像を確認した有田さんには、思い当たる節があるという。

当時、鍋蓋を閉じる前に10分ほど、火の付いたコンロのすぐ横に置いてしまっていたという。

有田さんは「本当に真横にあったのでちょっと熱が届く。ちょっと熱いかもしれないですね」と語った。

「鍋におたま入れたまま蓋」NG

キッチン用品メーカーの「和平フレイズ」は、強化ガラス製鍋蓋について、ついやってしまいがちな使い方があるとして注意を呼びかけている。

その使い方は、鍋におたまを入れたまま蓋をしてしまうことです。

和平フレイズ広報担当チーム・河村茉実さん：

おたまを入れると蓋がずれる場合があるので、ガスコンロの場合、直接炎の熱気が当たり、突然割れてしまうことがあります。蓋はずらさずにお使いください。

お鍋の季節を安心して楽しむためにも、ガラス蓋の取り扱いには要注意だ。

（「イット！」 12月24日放送より）