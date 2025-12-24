Photo: Shutterstock.com

今年、企業が削減した雇用は約110万人。コロナ禍以来、最大規模のレイオフです。ニュースを眺めていると、「技術革新の波」「AIによる仕事の代替」といった言葉が並び、まるでAIが人間の仕事を根こそぎ奪っているかのように見えます。でも、データを冷静に見てみると、そのストーリーは少し怪しいみたい。

人事コンサル企業チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスによると、AIが“直接の理由”とされたレイオフは約5万5000人。全体の1％にも満たないそうです。

つまり、「AIが仕事を奪っている」というイメージは、数字の上ではかなり盛られているようなのです。

もしかして、AIは大量レイオフの隠れ蓑にされているのかも？

テック業界のレイオフと「AIの影」

特にレイオフが目立ったのはテック業界です。ビッグテック各社は大規模な人員削減を進め、そのたびに「効率化」「近代化」といったお決まりのフレーズを使い、「AIがこれから担う」という曖昧な未来予想図を展開してきました。

たとえばアマゾン。6月、CEOのアンディ・ジャシーは「AIによって、今ある仕事の一部では人が少なくて済むようになる」と社員に語りました。ところが10月、1万4,000人を解雇した後、投資家向けの説明では一転、「少なくとも今はAIが直接の理由ではない」と口にしています。

では何が理由だったのでしょう？

AIは“解雇”より“採用しない理由”になっている

もちろん、AIの導入で職を失った人がいるのは事実です。セールスフォースのように、「業務の50％はAIがやっている」と胸を張る企業もあります。

でも、AIの本当の影響は「解雇」よりも「採用しないこと」にありそうです。

企業は人を減らすだけでなく、そもそも新しく雇わなくなっています。中でも、エントリーレベルの職種は雇用控えが著しいとされています。そういう仕事はAIでもできるとみなされやすいので。

しかし、この夏に発表されたMITの研究では、AIを導入した企業の95％が、投資に対する明確な金銭的リターンを得られていないことがわかっています。

つまり、AIに置き換えるメリットがまだ見えていません。

AIはスケープゴート？ 本当の理由は別にある

そこで浮かび上がってくるのが、「AIは単に都合のいいスケープゴートなのではないか」という仮説です。

好況期に人を雇いすぎ、景気が鈍った途端に人員を切り戻す企業は珍しくありません。また、トランプ政権の関税政策に振り回され、経済の荒波を真正面から受けてきた産業なら「人を減らしたい」と考えるのも無理はないでしょう。

実際、チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスの同じ報告書を読むと、AIよりもはるかに多くの雇用削減が、別の理由によって行なわれたと書かれています。

レイオフの原因として最も多かったのは組織再編で、その数はAIを理由としたケースの2倍以上でした。市場や経済状況を理由にしたものは約4倍にのぼり、政府の効率化施策とその波及効果による削減は、実に約6倍にも達していました。

本来なら、全米各地で進むデータセンター建設ラッシュの追い風を受けて、賑わっていてもおかしくない製造業ですら、年初から約6万人の雇用を削減しているんです。

これを「AIが仕事を奪った結果」と説明するのは、さすがに無理があるのではないでしょうか。

「AIのせい」ではなく人間の判断のせい

たとえ「AIが理由」と説明されていたとしても、その決断を下したのはAIではありません。

コストと利益を計算し、「人を減らしたほうが株価が上がる」と判断したのは、ほかでもない人間です。AIは決断を下したわけでも、解雇通知を出したわけでもないんですよね。

では、AIは本当に仕事を奪っているのでしょうか。それとも、企業が本当の事情をぼかすために持ち出した、便利な言い訳も多く含まれている可能性はありそうです。