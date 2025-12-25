【取材の裏側 現場ノート】亡くなったジャンボ尾崎さんで一番印象に残っているのが、コンドミニアムでの痛々しい姿だ。あれはマスターズに出場した年、私は特派員としてジャンボさんに同行取材していたのだが、待てど暮らせど練習場に出てこない。そこでコンドミニアムに行ってみたところ…。ジャンボさんは三角巾姿でアプローチの練習をしていた。

何でも肩を痛めて腕が上がらなくなってしまったそうで、本人いわく「五十肩かな？」。普通ならそんな姿をマスコミに見せたくないところだろう。それでも同行したカメラマンにバシャバシャ写真を撮らせていた。

「いて（痛）えのはしょうがないだろ」

とにかくキップのいい人だった。

にもかかわらず、その直後に開幕したマスターズでは初日４アンダー！ これにはたまげた（最終日は失速したが）。ただ、アメリカとは不思議と縁がない人で、ＴＰＣ（プレイヤーズチャンピオンシップ）に出場するために渡米したのに痛風で出られなかったり…。「飛行機が嫌い」という致命的な問題もあった。

そんなこんなで国内での無双状態が続くわけだが、４０歳を過ぎてからの連戦連勝ぶりはすごかった。デスクからは「勝っても負けてもジャンボで記事を作れ！」と言われたほど。お正月のジャンボ軍団のトレーニング始めでは、奥さまの義子さんがジャンボさんの地元・徳島の宍喰（ししくい）のお雑煮を振る舞ってくれ、とてもおいしかったことを覚えている。

そして、息子の智春くんにインタビューを申し込んだときのこと。「東スポだから気をつけろよ」とニヤリと笑ったジャンボさん。あの笑顔は今も忘れられない。

（１９８８年〜２００１年、ゴルフ担当・栃木英克）