2026年1月7日(水)深夜1時～ 放送スタート！＼放送後、TVer にて見逃し配信＆U-NEXTにて独占見放題配信／水ドラ25「この愛は間違いですか～不倫の贖罪」追加共演者に猪塚健太、片山萌美、そして戸塚祥太(A.B.C-Z)が決定！さらに、“炭酸系”サウンドが魅力のバンド・サイダーガールがEDテーマ書き下ろし！