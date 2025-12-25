アップルは次期「iPhone Air（iPhone Air 2）」において、価格の変更や製品のアップグレードを予定しているようです。

The Informationによれば、まず、アップルは次期iPhone Airで値下げを予定しているそう。薄さを優先したiPhone Airには、リアカメラが1つ、スピーカーが1つ、バッテリー駆動時間が短いといった弱点があります。それにもかかわらず金額が高く、現行モデルは999ドルから販売（国内価格は15万9800円から）。このことが売上低迷の一因とみられています。

一方、次期iPhone Airは背面に2つ目のカメラを追加するそう。現行モデルは2倍ズーム可能な4800万画素のFusionメインカメラを搭載していますが、次期モデルでは超広角カメラも備わると言います。

次期iPhone Airは2027年の春の発売が予測されています。苦戦が伝えられる超薄型スマホですが、なんとか巻き返しを図ってほしいものです。

Source: The Information via MacRumors

The post 次期iPhone Air、汚名返上へ2つの戦術を用意？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.