【来春からスタート】路上のルールが激変する…「シン・道交法」で自転車でも″青切符”が切られます！

車でなくても「交通違反」をすれば「反則金」を支払うことに

「自転車なら見逃してもらえる」――そんな″甘え″が通用する時代は、この冬で終わりを告げる。

来年４月１日より自転車に対する交通反則通告制度、いわゆる「青切符」がいよいよ導入される。これまで自転車の違反は飲酒運転など悪質なものを除けば、警察官による「指導・警告」で済まされるものがほとんどだった。しかし、来春からは軽微な違反でも自動車と同じく反則金の納付が求められるようになる。

右側通行（逆走）反則金6000円

まず押さえておくべきことは、制度が適用されるのは「16歳以上の運転者」に限られるという点だ。対象となる違反は100種類以上に上るが、代表例として警視庁がホームページに上げているのが、

・携帯電話使用等：反則金１万2000円

・遮断踏切侵入：同7000円

・信号無視：同6000円

・右側通行：同6000円

・制動装置不良：同5000円

・指定場所一時不停止：同5000円

の６種類だ。なお制動装置不良とは、おもにブレーキの整備不良を指す。

注意が必要なのが「携帯電話使用等」、いわゆる「ながらスマホ」の扱いになる。まず、スマホの使用は危険度によって青切符（反則金）か赤切符（刑事罰）か判断が分かれる。

事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等（交通の危険）」として赤切符の対象となる。それ以外の、たとえば走行中のスマホ注視は青切符の対象とされているが、「注視」とはどこまでのことを指すのか。そういった線引きは曖昧（あいまい）だ。

「自動車と同じで、スマホを手に持って通話したり画面を注視したりするのはアウトです。Uber Eatsの配達員のようにスマホホルダーに固定して、ナビとして地図を表示させておく使い方は、すぐに違反にはならないでしょう。ただし、固定していても運転中に画面をじっと見つめたり操作したりすれば『ながら運転』とみなされます」（自動車生活ジャーナリストの加藤久美子氏）

ほかにも判断に迷うのがイヤホンだ。

「イヤホンの定義は各都道府県の条例に準じるようです。たとえば『耳が塞がらない骨伝導ならOK』としている県もあれば、解釈が厳しい県もある。共通しているのは『安全運転に必要な音が聞こえない状態』はダメということ。骨伝導でも、大音量で周りの音が聞こえなければ違反になると考えられます」（同前）

「捕まらなければOK」開き直りを生むという可能性も

不透明な点はほかにもある。「正直者だけがバカを見る可能性がある」と指摘するのは自動車評論家の国沢光宏氏だ。

「問題は『逃げたらどうするの？』です。自転車にはナンバープレートはないので、逃げられたら特定は難しい。乗っている人が身分証明書を持っているとは限らないため、名前や住所について嘘をつかれた場合、反則金未納の督促状をどうやって送るのか。

結局、真面目な人だけが反則金を払い、悪質な違反をするような怖いもの知らずの人は″逃げ得″になってしまう可能性が高い」

自転車にとって大きな変更となるが、自動車にも変化があった。「自転車追い越し時の徐行義務化」により自動車が自転車を追い越す際、十分な間隔（約１.５ｍ）がない場合は徐行が義務付けられる。

国沢氏は「かなり道幅が広い道でない限り、法律を守って徐行しながら自転車を追い抜くことは難しい。つまり、自転車の後ろを延々とノロノロついていくしかなく、渋滞が多発します」と予想する。

来春に迫る青切符導入。漠然とした部分も多いが、まず何より、乗る人の意識が変わらなければ目的である事故予防は達成されない。加藤氏は最後に、自転車利用者へ意識の変革を求めた。

「自転車は自動車と違い免許の必要がない。そのため歩行者のような意識で走っていた人もいるでしょうが、今後はそれでは済みません。『交通社会の一員』であるという自覚を持ち、一層の安全運転を意識する必要があるのです」

責任ある運転ができない者は、来春以降、高い代償を払うことになるだろう。

携帯電話使用等（保持）反則金１万2000円

傘さし運転反則金5000円

信号無視反則金6000円

ヘッドホン着用反則金5000円