飲み物を買うために訪れたスーパーの入り口で出会ったのは、ガリガリに痩せて目ヤニがびっしりとついた野良猫。必死にしがみついてきた猫を保護した様子を収めた動画は、記事執筆時点で60万回再生を超え、「見てると涙出るわ」「お外で辛かったね。寂しかったね。人恋しかったね」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：必死にしがみついてきた『ガリガリぼろぼろの野良猫』…蹴られてもなお『人間を信じ続ける姿』】

スーパーで出会ったガリガリの猫

YouTubeアカウント『人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】』で、スーパーに突然現れたガリガリの野良猫を保護した時の記録を収めた動画が投稿されました。

ある日、他の猫さんを保護すべく山に通っていたという投稿主さんが、飲み物を買うために訪れたスーパーの入り口で1匹の野良猫と出会いました。猫の目は目ヤニがびっしりとついていて、ご飯欲しさに足元にしがみついてきたのだそうです。

スーパーでは水を買い、目を塞いでしまっていた目ヤニを拭いてあげたといいます。

男からの虐待を乗り越えた「元気」くん

スーパーの店員さんいわく、猫は数日前に突然スーパーに現れたそうで、男に蹴られてしまっていたとのこと。「可哀想だった」と泣きながら訴える店員さんの姿や、ガリガリでボロボロになっている猫の現状を見て、投稿主さんは「保護しなければ」と決意したそうです。

保護時、猫は逃げも暴れもしなかったため、抱っこで捕獲機に入れて連れて帰ることができたとか。保護シェルターに移っても、まるで室内で飼われていた経験があるかのように落ち着いていたといいます。

元気に育ってほしいという願いから、「元気」くんと名付けられた猫。のちの検査でエイズ陽性と判明したものの、目ヤニはすっかりきれいになってごはんをたくさん食べてくれたそうです。

人を信じ続ける元気くんの幸せを願う

隔離期間中、投稿主さんがお世話になっている有吉工務店で元気くんを預かってもらうことになったといいます。もともと人懐っこい元気くんは、環境の変化にもすぐに慣れ、おもちゃで活発に遊ぶ姿も見られるそうです。

男に蹴られてもなお、人間を信じて身を預けてくれた元気くん。幸せな生活を手に入れられることを切に願います。

動画には、「男に蹴られて…それでも生きる為に必死に人間にすがってたこの子が本当に可哀想でたまりません」「人に酷い目に合わされても尚、人を信じて甘えてくるんだ、涙止まらん」「元気くん絶対幸せになって欲しいです」「助けてくれる人に出会えて必死に助けを求めて、その思いが伝わって、もう不安にならずにいられて良かったね」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】』では、元気くんと出会った日に、別で保護しようとしていた猫の「茜」ちゃんの記録も投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。