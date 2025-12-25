飼い主さんが履いている冬用のあったか靴下の匂いを嗅いだ猫さんが、まさかの臭そうな顔をして…！？

「もしかして、臭いの？」と気になった飼い主さんが行った、ある検証動画が話題となっています。3匹の愛猫さんにそれぞれ嗅いでもらうと、全く違った面白すぎるリアクションを見せてくれたようです。

【動画：３匹のネコに『靴下の匂い』を嗅がせてみると…三者三様のリアクションが面白すぎる】

飼い主さんの靴下

YouTubeチャンネル『ねこチャックの日常』に投稿されたのは、飼い主さんの靴下を巡る検証動画です。飼い主さんが寛いでいたある日、愛猫のひとり「ねこチャック」くんが、履いていた厚手の靴下の匂いを嗅いできたそう。そして、顔を上げると…。

まるで「くっさー」と言わんばかりの口を半開きにした呆けた表情に！フレーメン反応だと思われますが、さらに顔を背けて逃げるように去られてしまい…。ちょっぴりショックを受けた様子の飼い主さんは、『本当に臭いのか』他の猫さんたちにも確かめてもらうことにしたといいます。

検証開始

まずは、ねこチャックくんに再チャレンジ。最初は顔を背けて遠慮していた様子でしたが、嗅がないと終わらないと察したかのようにクンクン。両足をしっかりと嗅いでくれたものの、1度目が嘘のようにほぼ無反応という飼い主さんも困惑の結果だったそうです。

続いては、キャットタワーで寝ていた「きんたろう」くん。そっと差し出された足を嗅ぐと少し体を起こし、まんまるにした「助けを求める目」で見つめてきたそう。張本人である飼い主さんに助けを求めるという行動は可愛らしいのですが、やはり臭いのでしょうか…。

避けられた…！？

最後は、キャットタワーの頂上にいた「ブッチャー」くんです。ところが、匂いを嗅いだ途端にのけぞるように立ち上がったブッチャーくん。再び近づけようにも「いや、ちょっと…」と、どうにか逃げようとしていたそうで、なんとも切ない結果となったようです。

本当に臭かったのかは微妙なところですが、思わず笑ってしまうような様々な反応を見せた猫さんたちなのでした。

三者三様のおもしろリアクションを見せたねこチャックくんたちの姿を見た視聴者さんからは「靴下に悶絶フレーメンw」「ブッチャーの拒絶するような回避w」「みんな反応が面白すぎる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこチャックの日常』では、ねこチャックくんときんたろうくんとブッチャーくんの日常の様子やドッキリ動画などが投稿されています。個性豊かな猫さんたちの可愛い姿や面白い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこチャックの日常」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。