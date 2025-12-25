

高尾颯斗（ONE N’ ONLY）、渡邉美穂がＷ主演を務める新木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』が、2026年2月5日（よる9時25分〜）よりTOKYO MXで放送することが決定した。

原作は国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミック。週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子（もり・めいこ）。慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山 縁（はやま・ゆかり）がいるから。ゆかりくんは癒やし！心のオアシス、かわいい生徒！だけど学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…！？

W主演の一人は、高尾颯斗。俳優として、映画『BATTLE KING！！ Map of The Mind -序奏・終奏-』（2025）、舞台『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』（2025）などで好演。さらに2026年には出演映画『エリカ』の公開も控える、若手俳優。また、TikTokフォロワー数が日本人男性音楽アーティストでは最多の560万人超を誇るダンス＆ボーカルユニット「ONE N’ ONLY」のRAP＆ダンサーとしても活動中。本作がドラマ初主演となる。

高尾が演じるのは、“ゆかりくん”こと葉山 縁。芽衣子が講師を務めるアナウンススクールの生徒で、誰よりも真剣に授業を受ける真面目な性格の持ち主。普段は年下の幼い学生に見えるゆかりだが、その素顔はなんと、警視庁捜査二課所属の刑事。しかも芽衣子より4つも年上！かわいいのに色っぽい、子犬系なのに大人っぽい…まさに「ギャップ過多」なミステリアス男子。

そして、そんなゆかりのギャップに翻弄されていくヒロイン・森芽衣子を演じるのは、もう一人のW主演、渡邉美穂。日向坂46の元メンバーで、NHK連続テレビ小説『虎に翼』やドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ×FOD）などの話題作に出演。映画『あたしの！』（2024）、映画『青春ゲシュタルト崩壊』（2025）ではW主演を務めるなど、いま勢いのある俳優。本作がTOKYO MXドラマ初主演。

渡邉演じる芽衣子は、ゆかりが通うアナウンススクールの講師。アナウンサーを目指していたものの夢は叶わず、今はイベント会社に勤めながら、副業でアナウンスを教えています。仕事も恋愛もどこか思うようにいかない芽衣子にとって、ゆかりは“心のオアシス”のような存在。そんな彼の意外すぎる一面を知ったことで、芽衣子は気づけばどんどん“ゆかりくん沼”にハマっていき──！？かわいいのに大人っぽい、ギャップ過多なゆかりくんから目が離せない！ちょっぴりハラハラする年下講師×年上生徒の恋の行方は──！？

なお、本作はTOKYO MXでの放送に加え、高尾の地元・静岡県のSBS（静岡放送）でも放送いたします。各話放送後にはTVerでの無料見逃し配信、FODでの独占配信も予定。

高尾颯斗／葉山 縁（はやま・ゆかり）役コメント

渡邉美穂／森芽衣子（もり・めいこ）役コメント

あんどうまみ／原作者コメント

葉山縁を演じさせていただきます、高尾颯斗です。原作を読ませていただいた時、ゆかりくんのギャップや芽衣子の天真爛漫さにとても引き込まれました。そんなゆかりくんを演じることができるのがとても嬉しく、楽しみでいっぱいです！初の主演ドラマですが、原作ファンの皆様にも愛していただけるようなゆかりくんを目指して頑張ります！初めて原作を読んだ時、ゆかりくんの可愛さと真っ直ぐな性格のギャップにときめきました。登場するキャラクターたちも個性豊かで、それぞれが悩みと向き合う姿や葛藤する様はとても人間味が溢れていて素敵だと思います。皆さんがキュンとなるような、グッとくるようなドラマをお届けできるように頑張ります。くすぐったくて愛おしい2人の関係性を、最後まで温かく見守っていただけると嬉しいです！高尾颯斗さん、リアルでギャップがずるすぎませんか！？渡邉美穂さん、芽衣子ってこんなに可愛いんですね！？そんなお二人をはじめとする様々な分野のプロフェッショナルな皆様に新しい「ゆかりくん」を創りあげていただけること、この上なく光栄でとても楽しみです。ドラマも漫画もどちらもよろしくお願いいたします！