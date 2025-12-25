

売れっ子小説家の小林二胡を演じる柳俊太郎（C）日本テレビ

柳俊太郎が新たに、日本テレビ１月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時）に出演する。文菜（杉咲花）の元彼で、売れっ子小説家の小林二胡（こばやしにこ）を演じる。

現在、NHK「火星の女王」」、ABEMA にて配信中のドラマ「スキャンダルイブ」にも出演中。2025年は映画５作品、ドラマ４作品と数多くの作品に出演。来年は、3月13日公開予定の映画「ゴールデンカムイ〜網走監獄襲撃篇」や同春に放送・配信予定の「ちるらん 新撰組鎮魂歌」へメイン出演も既に決定している。

今作で柳が演じるのは、文菜の元彼で、売れっ子小説家の小林二胡（こばやしにこ）。大学時代に文菜と出会い、当時文芸誌で小説家デビューを果たしたばかりの二胡に勧められて文菜は小説を書き始めた。2 人は当時付き合っていたが、文菜の最初の作品がいきなり大賞を受賞し、関係がぎくしゃくしてしまう。

『冬のなんかさ、春のなんかね』とは、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

番組概要

新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」２０２６年１月14日スタート 毎週水曜よる１０時出演 杉咲花成田凌・岡山天音 水沢林太郎 野内まる 志田彩良倉悠貴 柳俊太郎 細田佳央太内堀太郎 林裕太 河井青葉 芹澤興人 ほか脚本 今泉力哉音楽 ゲイリー芦屋監督 今泉力哉 山下敦弘 山田卓司プロデューサー 大倉寛子 藤森真実 角田道明 山内遊チーフプロデューサー 道坂忠久制作協力 AX-ON Lat-Lon製作著作 日本テレビ