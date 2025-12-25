九州自動車道の古賀ICと福岡ICの間に新たなインターチェンジが設置されることが決まりました。新宮スマートインターチェンジ（仮称）の設置が許可されたことで、地元は企業誘致の促進などに期待を寄せています。



24日午後、新宮町役場では、今月5日に国が高速道路と町道の連結を許可したことが桐島光昭町長に伝達されました。



■新宮町・桐島光昭町長

「ビックなクリスマスプレゼント、ありがとうございます。」





新たに事業化された新宮スマートインターチェンジ（仮称）。九州自動車道の古賀ICから3キロ、福岡ICから7.6キロの地点に建設が予定されています。周辺には大型家具店や会員制の倉庫型スーパーマーケットがあり、交通アクセスの向上が期待されます。ほかにも狙いがあります。新宮町は2010年にJR新宮中央駅が開業して以降、マンションや大型商業施設の開発が進みベッドタウンとして発展しました。ただ、町の西部では人口が増え続けているものの、都市基盤の整備が遅れた東部では人口が減少していて、インターチェンジの整備により交通アクセスが向上し、東部の地域振興が進むのではと期待が集まっています。現在、古賀インターと町の中部をつなぐ県道などで慢性的な渋滞が問題となっているため、今回の計画は区画整理事業を進める新宮町が、物流企業などを誘致する際の後押しとなることも期待されるということです。■桐島町長「物流拠点ができることで新しい町の核が東側にもできると思うので、それを発展・拡充させるための成果が出るような事業を考えていきたい。」新宮スマートICは、町道から本線に直結し、ETCを搭載したすべての車種が24時間通行できるようになります。詳しい位置や着工時期は今後、検討されます。※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月24日午後5時すぎ放送