26日(金)は日本付近は強い冬型の気圧配置となり、強烈な寒気が流れ込むでしょう。冬の嵐となりそうです。北日本から西日本の日本海側を中心に暴風・暴風雪・大雪による交通障害に警戒が必要です。

26日(金)は強い冬型の気圧配置 強烈な寒気が流入

三陸沖の低気圧が26日(金)にかけて、発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進むでしょう。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空には今季最強レベルの寒気が流れ込む見込みです。また、25日(木)は日本海西部で別の低気圧が発生し、26日(金)にかけて急速に発達しながら日本海を東へ進むでしょう。





広く冬の嵐となりそうです。

暴風や暴風雪の恐れ

冬型の気圧配置や急速に発達する低気圧の影響で、26日(金)にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に雪を伴った非常に強い風が吹き、吹雪となる所があるでしょう。日本海を急速に発達しながら東へ進む低気圧の周辺では急に風が強まる恐れがあります。



25日(木)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

北陸地方 23メートル (35メートル)

近畿地方 20メートル (30メートル)

中国地方 23メートル (35メートル)

26日(金)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

北海道地方 20メートル (30メートル)

東北地方 20メートル (30メートル)

北陸地方 25メートル (35メートル)

近畿地方 20メートル (30メートル)

中国地方 23メートル (35メートル)



北日本から西日本の日本海側では、26日(金)は大しけとなる所があるでしょう。

26日(金)に予想される波の高さ

東北地方 6メートル

北陸地方 6メートル うねりを伴う

近畿地方 6メートル うねりを伴う

中国地方 6メートル うねりを伴う

警報級の大雪の恐れ

強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本の日本海側を中心に26日(金)は大雪となる所があるでしょう。東北の日本海側から中国地方では警報級の大雪となる恐れがあります。また、九州でも山地を中心に大雪となり、平地でも雪が降る所があるでしょう。東海や近畿など太平洋側に雪雲の流れ込む所もありそうです。



26日(金)午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

近畿地方 30センチ

中国地方 25センチ

九州北部地方 20センチ



その後、26日(金)午前6時から27日(土)午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

東北地方 70センチ

関東甲信地方 50センチ

北陸地方 70センチ

東海地方 70センチ

近畿地方 40センチ

中国地方 40センチ



北日本から西日本では暴風や暴風雪、大雪による交通障害に警戒してください。電車・バスの運休、道路の通行止めなどの交通網の乱れやマヒが起こる恐れがあり、帰省の足に影響がでる可能性があります。交通情報をこまめに確認し、状況によっては、予定の変更や迂回ルートの検討もお願いします。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。