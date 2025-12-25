¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Ê70¡Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¿¤ì¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿À¤Îº¬ËÜ¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û
¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û
¡Ú¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Û¡Ê69¡Ë²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤È¤Î·ö²Þ¡¢»þÂå¤È¤Î·ö²Þ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹
¡¡ºî²È¡¦ÁýÅÄ½ÓÌé»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡£³Æ³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¸³¶¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ìÂåµ¤òËÂ¤°¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¼Ì¿¿²È¤Î²ÃÇ¼ÅµÌÀ»á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ÁýÅÄ¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ëº®ÌÂ¤È¤¤¤¦¤«ÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
²ÃÇ¼¡ÖÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÏÌ¾Á°¤À¤±¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÂæÏÑ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÇ¼¡ÖËÜÍè¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤Ä¡ØÆüËÜ¿Í¤¿¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï²¶¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢±¦ÍãÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â»ý¤Á¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Îº¬Äì¡¢Àº¿À¤Îº¬ËÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Îµ²±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼ÂÂÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¸½¼Â¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤È¤É¤ì¤À¤±´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
²ÃÇ¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î»þÂå¤Ç¡¢º£¤ä¤â¤¦À¤¤ÎÃæº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¤ÎÎØ³Ô¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¸Ä¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÄÂÎ¤â´Þ¤á¤ÆÇ¯Âå¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶»¤Ë·õ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Í¤¨È´¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¡×
¡È¶ò¤«¤Ê¤ëÃæ¹ñ¡É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±
²ÃÇ¼¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÊÑ¤Ê·Á¤ÇÆÈÎ©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï°ÕÌ£¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤»¤¤¤¼¤¤»þÂå¤È¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¹ñ¤È¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤½¤³¤ËÆüËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡×
ÁýÅÄ¡ÖÆüËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¤âÛ£Ëæ¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤Þ¤º¤Ï²¤½£¤Ë¿»¿©¤µ¤ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿»¿©¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤â¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤À¤«¤é°ÕÌ£¤¬Èó¾ï¤ËÈùÌ¯¤Ç¡¢¤½¤³¤¬´Î¿´¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤ÈÊÑ¤ÊÆüËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤éÆüËÜÇä¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁíÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÍ¯¤½Ð¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¤·¤¤¤½¤ÎÆüËÜÏÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¤ÈÍí¤à¤Ë¤·¤Æ¤âÃÄÂÎ¤ÈÍí¤à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢·úÀßÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¼óÁê¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡×
²ÃÇ¼¡Ö½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ï¿Íµ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤³¤¦¤Þ¤ÀÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜµ¤¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñ¤È¤ÎíÂíà¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦´°Á´¤Ë¶ò¤«¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¹â»Ô¤Ï¹â»Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò¤³¤¦¸«¤»¤ë¡¢Èà½÷¤Ç»×ÁÛ¤¹¤ë¡¢Èà½÷¤Î¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¤ò¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÁýÅÄ¡ÖÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤¦¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤ª¤¤¹â»Ô¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¸Å¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¡Ø¹â»Ô¡¢¤½¤ì¤Ïº£»þ¤½¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤«À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Èà½÷¤ÏÈà½÷¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤â¤Ã¤ÈÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡£±óÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¹ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Îã¤¨¤Ð¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ËÈà½÷¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡Ø¹ñÌ±¤Î¤ß¤ó¤Ê¤è¤É¤¦»×¤¦¡Ù¤ÈÌä¤¦¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¡Ø³§¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤ÈÌä¤¦¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤È¤¤¤¦¤«ÁíÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÖ»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Í¡×
¡ÊÂè71²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯=²Ð¡¦ÌÚÍË·ÇºÜ¡Ë
¢¦¤«¤Î¤¦¡¦¤Æ¤ó¤á¤¤:1942Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£19ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¹¹ð¼Ì¿¿²È¡¦µÏÅçÎ´»á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£69Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸ÄÅ¸¡ÖFUCK¡×¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Ï²á·ã¥Ì¡¼¥É¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë°ìÊý¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ä¥à¥Ä¥´¥í¥¦²¦¹ñ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ê¤É¼Ì¿¿²È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÆüÀëÈþ¾Þ¡¢APA¾Þ¡¢Ä«Æü¹¹ð¾Þ¡¢ËèÆü¹¹ð¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢¦¤Þ¤¹¤À¡¦¤È¤·¤Ê¤ê:1965Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÃæÂà¡£ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤Î2006Ç¯¡Ö¥·¥ã¥È¥¥¡¼¥ó¡¡¥Ò¥°¥Þ¤Î¿¹¡×¤Ç¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡ÖÌÚÂ¼À¯É§¤Ï¤Ê¤¼ÎÏÆ»»³¤ò»¦¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÇÂçÂðÁÔ°ì¾Þ¤È¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£3·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ö·Ù»¡´±¤Î¿´Â¡¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¸½ºß¡¢Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£