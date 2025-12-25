福士蒼汰主演『東京P.D. 警視庁広報2係』、新キャストに東雲うみ、草川拓弥、篠田諒が発表
福士蒼汰が主演する2026年1月13日スタートのドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系／毎週火曜21時）より、新キャストとして東雲うみ、草川拓弥、篠田諒の出演が発表された。
【写真】『東京P.D.』、ヒーロー誕生を予感させるカッコいいポスターが完成
本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当し、徹底してリアリティーにこだわり、広報という立場から事件解決に奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。
草川が演じるのは、安藤直司（あんどう・なおし／緒形直人）が捜査一課に在籍していた頃の後輩で、同じく捜査一課の刑事・伊澤嘉人（いざわ・よしと）。安藤が目をかけていた後輩だが、ある出来事をきっかけに物語を大きく動かす存在となる。
草川は、超特急のメンバーとして活躍する一方、俳優としても数多くの作品に出演。『みなと商事コインランドリー』や『地獄は善意で出来ている』では主演を務めている。フジテレビ制作の連続ドラマへの出演は、『モトカレマニア』（2019年12月）最終話以来となる。
篠田が演じるのは、YBXテレビ社会部の記者・永山和也（ながやま・かずや）。警視庁捜査一課担当で、金子ノブアキ演じる稲田裕司（いなだ・ゆうじ）の後輩にあたる。
篠田は、映画『サマーフィルムにのって』『GOLDFISH』や、大河ドラマ『光る君へ』などに出演。2025年には「第26回TAMA NEW WAVE」にて、主演映画『最高の友達ができた』でベスト男優賞を受賞した。フジテレビの連続ドラマへの出演は、本作が初となる。
東雲が演じるのは、東都テレビ社会部の記者・田中由香（たなか・ゆか）。警視庁捜査二課担当で、広報課2係の時永修次（ときなが・しゅうじ／竹財輝之助）に情報を求めることもある。
東雲は、モデル、女優、YouTuber、コスプレイヤーなど幅広く活動しており、『推しが上司になりまして フルスロットル』や『世にも奇妙な物語』などに出演。フジテレビの連続ドラマへの出演は、こちらも初となる。
なお、本作のメインテーマ曲を含む劇中音楽は、澤野弘之とKOHTA YAMAMOTOが担当する。澤野は『進撃の巨人』シリーズや『機動戦士ガンダムUC』など、KOHTA YAMAMOTOはアニメ『キングダム』シリーズや『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』などを手がけてきた。これまで数々のヒット作の音楽を担当し、その類いまれなる才能を発揮してきた2人が、本作の世界観にふさわしい壮大な音楽で物語を彩る。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』は、フジテレビ系にて2026年1月13日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。
※草川拓弥、篠田諒、東雲うみのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■草川拓弥
伊澤嘉人を演じます。草川拓弥です。自分の中で刑事ドラマといえば『踊る大捜査線』で、たまたま見返していたタイミングでお話をいただいたので、一方的に運命を感じてしまっていました。あまりなじみがなかった広報課でのお話が新鮮で台本を読む手が止まらなかったです。大事に大切に演じさせていただきます。
■篠田諒
この作品の出演が決まり台本を読ませていただき、物語全体に流れる生々しさや社会性にワクワクし、警察組織、そして広報と記者の関係性などあまり知られていない部分に僕自身、心が躍りました。そんな作品に携われることがうれしいです。そういった部分でもこの作品を楽しんでいただけると幸いです。
■東雲うみ
台本を読ませていただき、社会性の高いテーマと、警視庁広報と記者の関係性が持つリアリティーに強くひき込まれました。フジテレビ連続ドラマ初出演となる本作で、記者・田中由香という役に真摯に向き合い、物語の一端を担えたらうれしいです。
【写真】『東京P.D.』、ヒーロー誕生を予感させるカッコいいポスターが完成
本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当し、徹底してリアリティーにこだわり、広報という立場から事件解決に奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。
草川は、超特急のメンバーとして活躍する一方、俳優としても数多くの作品に出演。『みなと商事コインランドリー』や『地獄は善意で出来ている』では主演を務めている。フジテレビ制作の連続ドラマへの出演は、『モトカレマニア』（2019年12月）最終話以来となる。
篠田が演じるのは、YBXテレビ社会部の記者・永山和也（ながやま・かずや）。警視庁捜査一課担当で、金子ノブアキ演じる稲田裕司（いなだ・ゆうじ）の後輩にあたる。
篠田は、映画『サマーフィルムにのって』『GOLDFISH』や、大河ドラマ『光る君へ』などに出演。2025年には「第26回TAMA NEW WAVE」にて、主演映画『最高の友達ができた』でベスト男優賞を受賞した。フジテレビの連続ドラマへの出演は、本作が初となる。
東雲が演じるのは、東都テレビ社会部の記者・田中由香（たなか・ゆか）。警視庁捜査二課担当で、広報課2係の時永修次（ときなが・しゅうじ／竹財輝之助）に情報を求めることもある。
東雲は、モデル、女優、YouTuber、コスプレイヤーなど幅広く活動しており、『推しが上司になりまして フルスロットル』や『世にも奇妙な物語』などに出演。フジテレビの連続ドラマへの出演は、こちらも初となる。
なお、本作のメインテーマ曲を含む劇中音楽は、澤野弘之とKOHTA YAMAMOTOが担当する。澤野は『進撃の巨人』シリーズや『機動戦士ガンダムUC』など、KOHTA YAMAMOTOはアニメ『キングダム』シリーズや『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』などを手がけてきた。これまで数々のヒット作の音楽を担当し、その類いまれなる才能を発揮してきた2人が、本作の世界観にふさわしい壮大な音楽で物語を彩る。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』は、フジテレビ系にて2026年1月13日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。
※草川拓弥、篠田諒、東雲うみのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■草川拓弥
伊澤嘉人を演じます。草川拓弥です。自分の中で刑事ドラマといえば『踊る大捜査線』で、たまたま見返していたタイミングでお話をいただいたので、一方的に運命を感じてしまっていました。あまりなじみがなかった広報課でのお話が新鮮で台本を読む手が止まらなかったです。大事に大切に演じさせていただきます。
■篠田諒
この作品の出演が決まり台本を読ませていただき、物語全体に流れる生々しさや社会性にワクワクし、警察組織、そして広報と記者の関係性などあまり知られていない部分に僕自身、心が躍りました。そんな作品に携われることがうれしいです。そういった部分でもこの作品を楽しんでいただけると幸いです。
■東雲うみ
台本を読ませていただき、社会性の高いテーマと、警視庁広報と記者の関係性が持つリアリティーに強くひき込まれました。フジテレビ連続ドラマ初出演となる本作で、記者・田中由香という役に真摯に向き合い、物語の一端を担えたらうれしいです。