韓国の俳優ペ・ヨンジュン（５３）、女優のチェ・ジウ（５０）の共演で大ヒットした韓国ドラマ「冬のソナタ」を再編集した「映画 冬のソナタ 日本特別版」が来年３月６日に公開されることが２４日、分かった。

形を変えて現在も続く韓流ブームの火付け役となり、日本中に涙と感動の嵐を呼んだ傑作が、珠玉のエピソードを凝縮してスクリーンで“復活”する。日本では２００３年にＮＨＫのＢＳ２（当時）で初放送された「冬ソナ」は、０４年に地上波で放送されると人気が爆発した。

物語の舞台となったソウルからＫＴＸ（高速鉄道）で１時間ほどの街・春川（チュンチョン）をはじめ、ロケ地には日本から「聖地巡礼」のファンが殺到。ペは「ヨン様」「ほほえみの貴公子」、チェは「ジウ姫」「涙の女王」と呼ばれ、来日時には空港がファンであふれた。

そんな地元・韓国以上に作品を愛した日本人視聴者のためにユン・ソクホ監督、制作会社のＰＡＮ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが「長く愛されてきたことへの感謝」として、劇場版の制作を決定。全２０話の中から物語の核である２人の純愛シーンのみを抽出した２時間強の作品が完成した。

映像の再編集はもちろん、テーマ曲の「最初から今まで」「Ｍｙ Ｍｅｍｏｒｙ」などドラマ内で使用されている楽曲も映画用に編曲。そのすべての行程にユン監督が携わっているという。ユン監督は「感情の交流が薄れ、心が渇きがちな今の時代だからこそ、初恋のように純粋で美しい感情を、もう一度取り戻してほしい―。その願いを込めて作りました」とコメント。来春、２人の純愛が再び日本を包み込むことになりそうだ。

◆ドラマ「冬のソナタ」 春川に住む女子高生のユジン（チェ・ジウ）は、通学中のバスの中で見知らぬ高校生と出会う。その転校生・チュンサン（ペ・ヨンジュン）の存在が気になり始めるユジン。チュンサンもまた、ユジンにひかれ始める。だが２人にとっての初恋は、チュンサンが交通事故で命を落としたことで、突如終わりを告げた。それから１０年後、社会人になったユジンの前に、チュンサンとうり二つの男・ミニョンが現れた―。