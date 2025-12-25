元ＨＫＴ４８で、現在は実業家や「モテクリエイター」として活動する「ゆうこす」こと菅本裕子が、産後ダイエットに励んでいる最新ショットを公開した。

３月１４日に第１子男児の出産を発表したゆうこす。２５日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「産後ダイエット途中経過発表」のビフォーアフターを披露した。

３月と１１月の写真を比較し、８０キロから５９キロに減量。「見返すと別人でびっくりする！！」と自分でも変化に驚き「妊娠中、病的に体重が増え、産院から退院して即大学病院へ入院…なかなかハードな出産だったけど、何よりつらかったのは、鏡に映る別人の自分を見ることでした」と振り返った。

「けど、落ち込んでらんねーぜ！！と頑張ってます！とりあえず途中経過」と気合を入れた。

ゆうこすは２０１１年にＨＫＴ４８の１期生オーディションに合格し、１２年に卒業。その後は「モテクリエイター」として美容情報を発信し、自身のユーチューブチャンネル「ゆうこすモテちゃんねる」は登録者数７８万人超を誇る。２２年１２月に３人組バンド「Ｄｉｏｓ」のボーカル・たなか（元「ぼくのりりっくのぼうよみ」として活動）と結婚し、２４年１０月に第１子妊娠を公表し、今年３月に出産を公表。妊娠中、インスタグラムで「２０キロ以上増えてぱんぱんです」と体の変化を伝えていた。