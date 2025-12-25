「ゴチ26」今夜クビが決定 メンバーゆかりの人物からの応援メッセージも
25日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』（後7：00〜後11：00）では「コスプレ紅白歌合戦」と「ゴチになります最終戦」を放送する。それに先立って、「ゴチになります最終戦」の見どころが公開された。
【番組カット】戦々恐々…ゴチ現在ビリの小芝風花
今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、この一戦に勝ちたいところ。小芝は「絶対欲しい！１位獲る」、高橋は「きょうすっごい自信ある」、白石は「自分を信じて頑張る」と熱い想いで挑む。一方、VIPチャレンジャーも１位になれば過去の自腹額が返金される。坂上忍の自腹総額は73万3700円、福原遥の自腹総額は27万3300円。そして今回、1品目の予想の後にミニ結果発表があり、予想が一番外れた人がおみや代自腹となる。
ゴチバトルの舞台は池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する。設定金額は4万円。自腹額は9人で36万円前後の超高額に。そして、今年１年ゴチの流行語となった小芝の名言にちなみ、朝ドラ『はろてんか』がついにドラマ化。小芝主演で恋人とのクリスマスデートに、元メンバーの船越英一郎に田山涼成、さらに津田寛治ら豪華キャストが集結。あまりの大作に「豪華！」と一同大興奮する。
福原は「本当に誰もクビになってほしくない」と直談判。一方、坂上は「全員クビになってほしい」と笑いを誘う。今年もゲッターズ飯田がレースを予想。その的確で厳しい予想に、ゴチメンバーは大荒れ。一方、幸運の結果に満面の笑みがこぼれるのは誰なのか。そして、今年のゴチで岡村隆史に完全勝利を果たしたAI予想も参戦。ゴチメンバーのあらゆる情報を読み込ませた結果、クビ確実となるのは。
今年中にやっておきたいことを聞くと、増田貴久は「このメンバーでは最後。記念写真を撮りたい」と撮影。「ミニマリストになってみたい」という福原には、増田、高橋、坂上がアドバイスする。高橋は羽鳥慎一との因縁に粋な計らいで終止符を打つ。矢部浩之は岡村に「コンビとして言っておきたいことがある」と不満をぶつける。小芝は5本指ソックス早履き対決で増田にリベンジ。そして、せいやは「みんなをラップでほめたい」と魂のラップを披露。すると、“あの人物”が号泣する。
メンバーゆかりの人物からの応援メッセージも届く。北村匠海が高橋の「ゴチ得意」発言を暴露。そして、倉科カナが小芝に心を落ち着かせるアドバイスを送る。堂本光一が後輩増田に贈るコメントになぜか増田は絶句。サッカー日本代表・森保一監督も緊急VTR出演で“あの人”に叱咤激励を届ける。
運命の一戦の結果発表は今年も生放送で行われる。注目のクビの人数はルーレットで決定する。
