『ボーイフレンド』シーズン2のBoysが解禁 20歳から40歳までタイやペルー出身のメンバーが共同生活【プロフィール】
日本初となる男性同士の恋愛リアリティショーで、来年1月13日から配信されるNetflixリアリティショーシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2（毎週火曜、全15話を4回にわけて配信）の予告とキーアートが公開された。ついに今回出演するBoysメンバーのプロフィールが解禁された。
【動画】冬の北海道で恋模様が展開「ボーイフレンド２」予告
シーズン1では海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で男性が恋愛対象の9人のBoysが集まり、コーヒートラックを運営しながら共同生活をしていくなかで恋愛、そしてかけがえのない友情が芽生え、多くの視聴者の心を捉えた。
そして、シーズン1の大きな反響を受けシーズン2の制作が発表。“Green Room”は冬の北海道に場所を移し、今回は美しい雪景色を舞台に10人のBoysが約2ヶ月間共同生活をしていく。シーズン1に引き続き、ペパーミントのコーヒートラックをみんなで運営していくなかで、今回はどんなストーリーが紡がれるのか。
予告映像では、北海道に集まり共同生活をしていくBoysの様子が初公開。まさかの再会から、初めての恋愛、『ボーイフレンド』おなじみのリビングに集うシーン、共に涙を流す姿なども切り取られ、かけがえのない時間を積み重ねていくBoys。純白の雪が、彼らが紡ぐ最高純度のストーリーをさらに輝かせる。まさかの展開にMC陣も驚きの表情に。シーズン2ではどんな名場面が生まれるのか。
シーズン1から引き続き韓国のインディーズロックバンドGlen Checkの「Dazed & Confused」を主題歌として起用するほか、「Bliss」「Waves」などGlen Checkの複数の楽曲が挿入歌として加わる。そして、シーズン2のためにGlen Checkが歌詞を書き下ろした「Bloom」が、輝かしい春に向かっていくBoysの姿をドラマチックに盛り上げる。
キーアートも合わせて解禁となり、温かみを感じる“Green Room”に集まる8人のBoysの笑顔が印象的なアートとなっている。
さらに、今回出演するBoysのプロフィールも明らかに。タイやペルーなど国際色豊かで、年齢幅も20歳から40歳までとさまざまなバックグラウンドをもったBoys。生涯忘れられない冬がいま、幕を開ける。
■メンバープロフィール（アルファベット順 ※年齢は収録開始時）
ボミ BOMI (23)
大学生／出身：東京
憧れるのはピュアな恋愛。初恋人を探しにきた純朴大学生。
ヒロヤ HIROYA (29)
アートディレクター／出身：北海道
優しさあふれる気遣い屋。人付き合いを避けてきた自分を変えたい。
フーウェイ HUWEI (26)
大学院生／出身：タイ
タイ出身。複数の言語を操る文武両道の愛されキャラ。
イザヤ IZAYA (32)
IT企業営業／出身：東京
誠実ゆえに厳しさも。求めるのは将来を真剣に考えるパートナー。
ジョウブ JOBU (26)
メーカーマーケティング／出身：大阪
感情豊かですぐ顔に出る。恋愛に直向きなムードメーカー。
カズユキ KAZUYUKI (40)
通信系営業／出身：大阪
15年付き合った恋人と別れたばかり。みんなの優しいお兄さん。
リュウキ RYUKI (20)
大学生／出身：大阪
つらい過去を断ち切り、次の恋愛に進もうとするみんなの弟的存在。
ウィリアム WILLIAM (34)
IT企業PM／出身：ペルー
結婚を夢見るモテ男。過去の恋愛で傷つき、一歩が踏み出せない。
