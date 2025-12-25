川島明、“憧れ”の内田有紀とのMCにドキドキ「ぜいたくな時間を過ごさせていただきました」
フジテレビは、26日午後7時から『昭和100年SP 国民的ヒットの祭典！国民が熱狂した瞬間 伝説ドラマCM映像グランプリ』（後7：00〜後10：52）を放送する。麒麟・川島明が、“憧れ”の内田有紀とともにMCを務めた。
【写真】デレデレ…内田有紀とのMCに笑顔が止まらない川島明
同番組は“昭和100年”の節目にあたる2025年の年の瀬にテレビ番組、CM作品や音楽、社会現象の裏側にあったトリビアなど、この100年間で“国民的ヒット”と呼べる熱狂を生み出した瞬間を紹介。 “24時間戦えますか”のフレーズが流行したリゲインや、青汁のCMで飛び出した“まずい、もう一杯”など、“ヒットCMで振り返る大流行フレーズ”をはじめ、back numberの名曲が印象的な“CMで振り返るヒットソング”を振り返る。さらに、『古畑任三郎シリーズ』『101回目のプロポーズ』『ナースのお仕事シリーズ』など、かつて一世を風靡したドラマの名シーンを大放出。当時を知る世代には“刺さりまくる”こと間違いなしの瞬間映像がてんこ盛りとなっている。
MCを務めるのは、さまざまな番組に引っ張りだこの川島をはじめ、内田、チョコレートプラネット（松尾駿・長田庄平）。収録後、川島が「ご一緒した内田有紀さんは、全男子がほれていたスーパースター。そんな方とMCをさせていただいてぜいたくな時間でした」と明かした、普段はあまり見ることのない内田のMCぶりにも注目だ。そして、ゲストには井桁弘恵、石田ひかり、伊集院光、島崎和歌子、高橋真麻、正門良規（Aぇ! group）、森田哲矢（さらば青春の光）らが集結する。
■コメント
▼川島明（麒麟）
「今回MCでご一緒させていただいた内田有紀さんは、全男子がほれていたスーパースター。収録中は内田さんが出演していたドラマの過去映像を見ながら“うわ、内田有紀や。やっぱきれいやなー”ってなって、で横見ても“内田有紀や”って。こんな感覚ありえないですよね、ぜいたくな時間を過ごさせていただきました。いろいろな世代の方にゲストとして出演いただきましたが、島崎和歌子さんがすごく暴れ回っていました（笑）。MCとしては本当に助かりましたし、そりゃいろいろな番組呼ばれるなと。もう一回ブレークしちゃうんじゃないですかね（笑）。
どの世代の方が見ても“あったなー”と言えるCMやドラマ、曲を振り返るので面白い番組になっていると思います。当時を知らない若い方でも、“なんやこれ”“ありえない”などとつっこみながら見ていただけたら。これをきっかけにもっとテレビが元気になってほしいなと思います」
▼内田有紀
「年末といえば、どのテレビ局でも家族や友人と集まって和気あいあいとしながら見られる番組が多いかと思いますが、この番組もみんなで“これ昔あったよね”“これ知らないな”と言い合いながら家族みんなで見ていただけるような番組になっています。そんな番組の司会をさせていただけて、すごくうれしかったです。
人が熱狂したものには必ず理由があると思うので、かつてのヒット曲、CM、ドラマから次のヒット作品が生まれるヒントがあるのではないでしょうか。最近は昔の作品のリメーク作品も多くなっていますよね。この番組を見た次世代の若いクリエーターさんたちが、何かヒントを見つけてくれたら面白くなりそうです。そして、この番組は見逃し配信がないみたいなので、ぜひリアルタイムで見ていただきたいです！」
▼長田庄平（チョコレートプラネット）
「今の時代ではコンプライアンスに引っかかって炎上してしまうようなことでも、昔のCMやドラマでは普通にやっていてすごい時代だったんだなと改めて思いました。でもそんな内容でも、自分含めて当時はみんな楽しく見ていたというのは感慨深いです。
また、この番組は意外とキュンキュンするシーンがたくさんあると思うので、最近キュンできていない方は楽しみにしていてください。そして、今なお芸能界で活躍しているレジェンドな方々の若かりし頃も見ることができるのは必見です」
◆松尾駿（チョコレートプラネット）
「家でテレビを見ているような感覚で収録を楽しんでしまいました。昔流行っていたCMの撮影秘話や裏ネタも知ることができて、すごくためになりますね。時代を超えて“懐かしい！”と言ってもらえる歴史に残るようなCMに、自分もこれから出れたらいいな。あとドラマにしろCMにしろ、武田鉄矢さんってすごいなと改めて思いました（笑）。自分も武田さんのようになるため、これからもがんばりたいです！」
■出演者
MC：川島明（麒麟）、内田有紀、チョコレートプラネット（松尾駿・長田庄平）
ゲスト：井桁弘恵、石田ひかり、伊集院光、島崎和歌子、高橋真麻、正門良規（Aぇ! group）、森田哲矢（さらば青春の光）※五十音順
