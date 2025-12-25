YouTuberカジサックことキングコングの梶原雄太が12月22日、YouTubeチャンネルを更新し、新居の中にあるこだわりの詰まったガレージを紹介した。

（関連：【画像あり】カジサック、息子とともにこだわりが詰まったガレージを紹介）

メインチャンネルで新居のルームツアー動画を公開しているカジサック。今回のガレージ紹介動画は「梶原雄太の部屋」でのお披露目となった。18歳の長男から5歳の三女まで5人の子供を育てているカジサックだが、今回のカメラマンは長男の冬詩さんが務めている。

ガレージが出来たことで車からそのまま自宅に戻ることができ、カジサックも冬詩さんも「最高」と口を揃える。カジサックは仕事で車を乗る機会も多いため、だからこそガレージはカジサックのこだわりの空間に仕上げたそうだ。

グレーが主体のクールな雰囲気のガレージだが、高級感が漂っており、カジサックは細部について説明しつつ「めっちゃお金掛けた」と明かした。子供達が遊ぶ道具をしまう物置も用意されているが、かなり広々とした空間となっている。収納スペースは広ければ広いほど、暮らしやすいのは確かだろう。

このガレージは今後を見据えてEV充電ができる仕様に。水道も引いてあるので、洗車も可能だ。そしてとにかく収納が多く、その上でデザインと照明のマッチングの妙もあってかなりおしゃれな空間となっている。カジサックのロマンが詰まったガレージに仕上がっていると想像ができる。

そして動画ではカジサックと冬詩さんの息のあった掛け合いを楽しむことができる。冬詩さんといえば幼い頃からYouTubeに登場しているが、昔から観ている人は成長を感じることができるだろう。コメント欄には「とうじの相槌うま！！」「とうじのカメラ上手いし、何より変にウケ狙いしない掛け合いが紹介系動画としてはめちゃくちゃ見やすい」「とうじ、すごーい カメラマンも出来ちゃうの！ カジサックも気を使わず心地良さそうで見てる側も心地よかった～」などの声が寄せられている。

どんなガレージなのか、そしてカジサックと息子のやり取りがどんな風なのか、気になる方は動画をチェックしてみよう。

（文＝よーちゃん）