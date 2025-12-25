楽しみは一瞬で、苦しみは長い。だから人生の満足は“山の数”ではなく“谷の浅さ”で決まる。快楽を求めず、苦痛を減らして生きるにはどうすればよいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

快楽に振り回されない

賢者は苦痛なきを求め

快楽を求めず。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

強い快楽は一瞬で過ぎるが、苦痛は長く残る。

だから、日々の満足はピークの数ではなく、谷の浅さで決まる。

賢さとは、快楽の山を増やすより、余計な痛みの谷を浅くする技術だ。

まず、痛みの原因を特定し、避けられるものから減らす。

過剰な約束、無意味な比較、雑な境界は三大要因である。

できる範囲と期限を短く伝え、比べる相手を昨日の自分に限り、関係の線を明るく示す。

次に、回復の仕組みを先に用意する。

休む時間を予定表に置き、区切りの合図を決め、終わった印を必ずつける。

達成の手触りは、不安と退屈を静かにほどく。

快楽は否定しないが、土台を越えてまで追わない。

体調や尊厳を削る楽しみは、遅れて大きな痛みを連れてくる。

小さな喜びは、注意の質で深くなる。

空を見上げて息を整え、丁寧な挨拶を返し、感謝を短く言葉にする。

それらは派手ではないが、痛みを増やさずに一日を温める。

「苦痛なきを求む」とは、逃避ではなく順序の話だ。

まず壊さない選び方をし、そのうえで楽しみを置く。

この静かな優先順位が、振り回されない幸福を長持ちさせる。