賢者は苦痛なきを求め、快楽を求めず。
楽しみは一瞬で、苦しみは長い。だから人生の満足は“山の数”ではなく“谷の浅さ”で決まる。快楽を求めず、苦痛を減らして生きるにはどうすればよいのでしょうか？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
快楽に振り回されない
賢者は苦痛なきを求め
快楽を求めず。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
強い快楽は一瞬で過ぎるが、苦痛は長く残る。
だから、日々の満足はピークの数ではなく、谷の浅さで決まる。
賢さとは、快楽の山を増やすより、余計な痛みの谷を浅くする技術だ。
まず、痛みの原因を特定し、避けられるものから減らす。
過剰な約束、無意味な比較、雑な境界は三大要因である。
できる範囲と期限を短く伝え、比べる相手を昨日の自分に限り、関係の線を明るく示す。
次に、回復の仕組みを先に用意する。
休む時間を予定表に置き、区切りの合図を決め、終わった印を必ずつける。
達成の手触りは、不安と退屈を静かにほどく。
快楽は否定しないが、土台を越えてまで追わない。
体調や尊厳を削る楽しみは、遅れて大きな痛みを連れてくる。
小さな喜びは、注意の質で深くなる。
空を見上げて息を整え、丁寧な挨拶を返し、感謝を短く言葉にする。
それらは派手ではないが、痛みを増やさずに一日を温める。
「苦痛なきを求む」とは、逃避ではなく順序の話だ。
まず壊さない選び方をし、そのうえで楽しみを置く。
この静かな優先順位が、振り回されない幸福を長持ちさせる。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）