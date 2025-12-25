生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』（アシュリー・ウォード著、夏目大訳）だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。今回、本書の翻訳をした夏目大氏にインタビューを実施。SNSで話題となったドブネズミのエピソードについて本書の内容に沿って聞いた（取材・構成／小川晶子）。

ドブネズミの行動が心をつかむ

――すでにロングセラーになっていた『動物のひみつ』ですが、Xでバズったこと（@parfaitthestudy「40代は心が弱っているのでドブネズミが見知らぬ他者が雨に濡れていたら、じぶんちに招き入れると知って咽び泣いているみんなウォード博士の驚異の「動物行動学入門」動物のひみつを読んでくれ」というポスト）でさらに注目を集めましたね。

夏目大氏（以下、夏目）：ありがたいことです。「ドブネズミ」で良かったと思いました。ハツカネズミとかじゃなくて。たぶんブルーハーツのファンに刺さったと思うんですよ（笑）。

私も「リンダリンダ」は好きだからよく一人でギター弾いて歌っているんですけどね。

――あらためて、ネズミの親切な行動について教えていただけますか？

夏目：隣り合う空間に棲む2匹のネズミを使った実験があるんです。一方の空間は乾いており、居心地が良い。もう一方の空間は湿っていて、居心地が悪い。二つの空間の間にあるドアを開けることができるのは、乾いた空間にいるネズミのみです。

果たして、乾いた空間にいるネズミはドアを開けて、招き入れてあげるのか？という実験です。この実験で、ネズミはドアを開け、他者を招き入れることがわかりました。

しかも、湿った空間に棲んだことのあるネズミは、そうでないネズミよりも早くドアを開けることもわかったんです。ネズミは他者の境遇を思って救いの手を差し伸べる能力があるんですよ。

――自分の部屋に他者を入れてあげるメリットは何もないのに、「そっちは気持ち悪かろう」ということでドアを開けるんですね。驚きです。

夏目：他にも、罠にかかった仲間を助けようとするという話もありました。

感情はどこから来るのか？

――ネズミは、人間と同じように他者に感情移入できるのでしょうか。

夏目：著者のウォード博士は科学者だから、「人間性、人間の社会の根幹を成す感情移入の能力の進化的起源を知る手がかりになる」と言いつつも慎重です。他にもストレスがこの利他的行動にどう影響するかなど探るべきことが数多くあると述べています。

――「程よい量のストレスがあると、良い行動が促される」とあって興味深かったです。

夏目：人間も適度なストレスがあったほうが良いと言われますよね。ネズミの場合も、ちょうど良い量のストレスある場合に、他のネズミを探して互いに助け合おうとします。

一方でまったくストレスのないネズミは、そもそも他者と関わって生きようとしません。ストレスを和らげてくれる仲間の存在を必要としないんです。逆にストレス過多なネズミも他者と関わろうとしなくなりますが、それは自分の世界に引きこもってしまうから。他者との関係を維持できず孤立してしまいます。

――人間と同じなのかもしれない。

ディストピアになってしまったネズミの都市

夏目：「ラット・シティ（ネズミの都市）」の研究の話もありました。アメリカの動物行動学者ジョン・カルフーン博士が1960年代から1970年代にかけて行った研究で、自宅の裏に囲いを作って5組のネズミのつがいを入れたんです。

敵がいない快適な環境で十分な食べ物を与えられたネズミたちは、最初は順調に増えていきます。都市が発展するんですよね。でも、ネズミの数が150に達したあたりから、それまでは平和的だったネズミたちが攻撃的に変わり、繁殖できなくなる者が増えて、結局ネズミの数は200を超えなかった。

カルフーン博士は5000くらいに増えるだろうと思っていたのに。ネズミのユートピアのはずが、ディストピアになってしまったという衝撃的な話です。

――狭いところで数が増えすぎると、攻撃的になったり精神を病んだりしてしまう……。

夏目：怖いですよね。ただ、この研究結果を安易に人間にあてはめて、たとえば「だから人間も都市に密集すべきではない」などと主張するのは、ちょっと違うのかなと思います。

自分の主張のために動物の実験結果を利用しているのを見ると残念に感じます。もちろん、動物の研究が人間の行動をより深く理解することにつながっているのは確かです。

本書を読むと、人間って、人間の社会ってこうだよなぁとあらためて気づくことがたくさんありますね。

（本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉に関連した書き下ろしです）