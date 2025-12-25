3人組音楽ユニット・Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画が公開されることが25日、発表されました。

あ〜ちゃん（36）、かしゆか（37）、のっち（37）の3人からなるPerfume。結成から25年間、第一線を走り続けてきましたが、メジャーデビュー20周年記念日の2025年9月21日に年内をもって“コールドスリープ”（活動休止）することを発表していました。

■結成から現在までの3人の軌跡をたどる内容に

10年ぶり2度目となるドキュメンタリー映画のタイトルは、『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』（2026年5月15日全国公開 配給：日活）。

映画では、9月に開催されたコールドスリープ突入前の東京ドームでのラストライブの様子や、結成から現在に至るまでの3人の軌跡を未公開映像とともにたどっていきます。

さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着。それぞれのインタビューも撮影され、今の思いが語られます。

■あ〜ちゃんコメント【全文】

今回、ティザービジュアルと特報が公開。コールドスリープ発表後の彼女たちにも密着した初映像も収められた特報になっています。

本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末に、コールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込められている映画になっていると思います。

映画があったからコールドスリープを決めたわけではなくて、私たちの結成25周年というタイミングで色々な奇跡が重なった瞬間でした。その瞬間を、本当の裏側を、監督に撮ってもらえていると思います。私たちの見えていない部分、私たちだけの部分でなく、それを支えてくれているスタッフさんも映画で観てもらえたらいいな、Perfumeを作り上げてくれている人たちの裏側を観てほしいな、と思います。

■かしゆかコメント【全文】

最初は、このような内容になる予定ではなかったです。25周年に向けて、2019年から密着をして頂いていたので、「そうか、また映画にしてもらえるんだ！」っていう喜びから、みんなで話し合った結果、コールドスリープすることになって。コールドスリープする瞬間を密着してもらえていたのは、すごく嬉しかったです。

なぜ私たちが、今、コールドスリープするという決断をしたのか、できたのか、という私たちのグループの本当に核になる部分が映してあると思います。それぞれがどういうふうにPerfumeを見てきたのかが映し出されていると思うので、ぜひ、見届けてほしいです。

■のっちコメント【全文】

かなり前から撮ってもらっていて、途中から色んなことが私たちに巻き起こりすぎて、どういう編集になるか、まだ分からないですけど、本当に私たちのリアルなところを撮ってもらっていると思うので、どんなふうにみなさんが観てくれるかなってワクワクしてます。

今回のコールドスリープも挑戦だと思っていて、その決断に至るまでに、3人でもたくさん話し合いました。ファンのみなさんも私たちが考えた結果の決断ということを分かってくれている中で、映画を観てどのように感じてくれるのかなっていうことが、今は楽しみです。