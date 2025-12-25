圧巻のメリハリ体型…日本人K-POPアイドル、“ピチピチ”ウェア姿で美スタイル披露「ハンパない」【PHOTO】

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、圧巻のスタイルを披露した。

【写真】そんな見せて大丈夫？ツキの“胸元開き”衣装

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、「とても熱く過ごした夏」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ランニングやトレーニングに励むツキの姿が収められている。体のラインが際立つタイトなトレーニングウェアを着用したツキは、引き締まったメリハリのあるスタイルで視線を集めた。

この投稿を見たファンからは、「かっこいい」「すっぴんがレベチ」「意外な魅力」「ハンパない」「一緒に走りたい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキは現在、韓国で放送中のバラエティ番組『極限84』（原題、MBC）に出演中だ。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。