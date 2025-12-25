リラックマ×おふろcaféで癒しの時間♡ごゆるりタイム2026開催
忙しい毎日に、ふっと力を抜ける癒しの時間を。サンエックスと温浴ブランド「おふろcafé」による人気コラボイベント「リラックマ×おふろcaféおふろあがりのごゆるりタイム2026」が、2026年1月9日(金)～4月5日(日)の期間、全国13店舗で開催されます。おふろや館内、カフェを舞台に、リラックマたちと一緒に楽しむ“ごゆるり体験”がパワーアップ♡日常を忘れて、心も体もゆるむひとときを過ごせます。
館内に広がるごゆるりフォト体験
イベント期間中は、リラックマ×おふろcaféのオリジナルフォトスポットが登場。
サウナハット姿のリラックマたちを含む描き下ろしイラストと、「BASIC RILAKKUMA」シリーズの世界観が浴室や館内を彩ります。
おふろやサウナでのんびりくつろぐ様子を表現した空間は、大人も子どもも思わず笑顔に。
※店舗によって提供するサービスが異なります。
※写真はイメージです
実施期間：2025年1月9日(金)～4月6日(日)
キャラクター湯＆限定コラボメニュー
おふろでは、リラックマ・コリラックマ・キイロイトリをイメージしたオリジナル入浴剤が楽しめます。
リラックマの湯はハニーハーブ入浴剤、コリラックマの湯は白桃のにごり入浴剤、キイロイトリの湯はビタミンフルーツの入浴剤です。
※店舗によって開催時期・内容が異なります。
さらにカフェでは、見た目もかわいいコラボメニュー5種が登場。
・ごゆるりみんなでおふろなパンシチュー1,880円(税込)
・リラックマのてりたまバーガー1,780円(税込)
・おふろでのんびりキイロイトリのクリームオムライス1,480円(税込)
・リラックマ＆コリラックマのプリン＆いちごパフェ980円(税込)
・リラックマドリンク各580円(税込)
※店舗によって提供するメニューが異なります。
※「ごゆるりみんなでおふろなパンシチュー」と「リラックマのてりたまバーガー」の敷紙はプリントワックスペーパーです。
提供期間：2025年1月9日(金)～4月6日(日)
数量限定の癒し系コラボグッズ
描き下ろしアートを使用したコラボグッズも必見です。
【第1弾】販売期間：2025年1月9日(金)～4月6日(日)
・ステッカー各380円(税込)
・ランダムアクリルキーホルダー各680円(税込)
・手ぬぐい1,280円(税込)
【第2弾】販売期間：2025年2月2日(月)～4月6日(日)
・おふろトートバッグ2,580円(税込)
・マフラータオル2,480円(税込)
※商品はいずれも数量限定、なくなり次第終了です。
※おひとり様1度のご入館につき、各グッズ1種類につきそれぞれ5点までとさせていただきます。
※ご入館せずのグッズ購入はできません。
リラックマと一緒に心ほどける春時間
おふろcaféで過ごす「ごゆるりタイム」は、頑張る毎日にそっと寄り添う癒しの時間。リラックマたちと楽しむおふろ、かわいいメニューや限定グッズは、思わず深呼吸したくなる優しさに満ちています♡
期間限定の特別なコラボだからこそ、この機会に自分へのご褒美時間を体験してみてはいかがでしょうか。