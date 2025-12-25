ＪＲ北海道は２４日、ＪＲ札幌病院（札幌市）で特定保健指導を受けた社員の人数を水増しし、指導を委託するジェイアールグループ健康保険組合（東京）に実態を上回る委託費を請求していたと発表した。

水増しは１７年前から行っていたとみられ、現在は過大請求分の算出を進めており、同健保に返還する考え。

特定保健指導は２００８年に始まった制度。特定健診で生活習慣病のリスクが高いと判断された社員を対象に、保健師らが面接やメールなどで生活習慣の改善を指導する。約１万〜３万円の費用を健保が全額負担し、国は実施実績に応じて補助金を交付する。同病院の委託費は年間約１０００万円で、国は約１割を補助している。

ＪＲ北によると、同病院では保健師８人が年間約４００人を指導。うち２００人あまりは継続的な指導が必要で、保健師らはメールの返答がないなど改善状況を把握していないのに指導したと虚偽報告していた。保健師らは「以前から行われていた」と説明し、制度開始当初から常態化していたとみられる。

ＪＲ北は「関係者のコンプライアンス教育などを強化したい」としている。

同健保は水増しされた実績を基に国へ補助金を申請しており、同様に返還する方針だ。担当者は「あってはならないずさんな対応で、誠に遺憾」と述べた。