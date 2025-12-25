柏木由紀子、手編みのニットを身に着けた愛犬の姿に反響「わおー、すごい」「ふわふわ感がたまりません」
俳優の柏木由紀子（78）が24日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・レアくんの動画を公開した。
【動画】「ふわふわ感がたまりません」手編みのニットを身に着けた柏木由紀子の愛犬
「Have a wonderful Christmas! レアからのメリークリスマス」と、カスタネットで遊ぶレアくんの動画をアップ。レアくんは白いニットと緑のマフラーを身に着けており、柏木は「ニットは手編みです」と紹介した。
この投稿には、「わおー、すごい」「かわいい演奏会ですね」「可愛すぎてエンドレス」「オテテのふわふわ感がたまりません」などのコメントが寄せられている。
